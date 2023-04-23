Пекельна ніч на Авдіївському напрямку: Росія втратила дві роти солдатів і 10 одиниць техніки

У ніч на 23 квітня російські війська намагались захопити позиції наших воїнів на Авдіївському напрямку. Окупанти намагались наступати в районах населених пунктів Новокалинове, Первомайське та Мар'їнка.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, спроби загарбників виявились марними.

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Наші воїни відбили багато атак на цьому напрямку

Дмитрашківський наголошує, що за минулу добу Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили майже три десятки ворожих штурмів.

Ворог здійснив 28 штурмових дій, було 485 обстрілів позицій наших захисників. У безрезультатних спробах захопити українські позиції окупанти позбулися двох рот особового складу за одну лише ніч,

– повідомив речник.

Крім того, росіяни втратили 10 одиниць техніки. Російські терористи за добу 186 разів обстріляли позиції наших воїнів. Серед них:

Запорізький напрямок – 30,

Донецький напрямок – 156.

Дмитрашківський наголосив, що російська армія втратила 200 солдатів вбитими та пораненими.

Актуальні втрати ворога

За минулу добу українські військові ліквідували 690 загарбників. Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 186 420 своїх вояк. Однак реальна кількість втрат може бути в рази більша, оскільки підрахунок ускладнюють бойові дії.

Окрім особового складу, російська армія постійно втрачає свою військову техніку. Відтак, з 24 лютого 2022 року нашим воїнам вдалось знищити:

танків – 3 675 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин – 7 131 (+1) одиницю;

артилерійських систем – 2 837 (+5) одиниць;

РСЗВ – 539 (+0) одиниць;

засобів ППО – 289 (+0) одиниць;

літаків – 308 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 294 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 402 (+4) одиниці;

крилатих ракет – 911 (+0) одиниць;

кораблів /катерів – 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 730 (+12) одиниць;

спеціальної техніки – 339 (+2) одиниць.

Варто додати, що у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ наголосив, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.