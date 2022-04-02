За ніч окупанти пошкодили п'ять будинків у Лисичанську, ще два – у Тошківці
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Російські окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. Внаслідок ворожих атак у ніч проти 2 квітня пошкоджені п'ять будинків у Лисичанську, ще два – у Тошківці.
Також, повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, протягом доби окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну, Гірське та населений пункт Березове.
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Окупанти вночі обстріляли житлові будинки
Російські найманці пошкодили або зруйнували 31 об'єкт. Мовиться про 27 житлових будинків, будівлю комунальної служби у Сєвєродонецьку, а також інші об'єкти інфраструктури.
Що стосується обстріляних уночі житлових будинків у Лисичанську та Тошківці, то там наразі встановлюється кількість жертв.
- Відомо, що за добу співробітники ДСНС врятували сімох осіб.
- Один мешканець Рубіжного зазнав поранень внаслідок обстрілів російських військ.
Зауважимо, що за добу українським військовим на Луганщині вдалося відбити 9 ворожих атак. Наші бійці знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої та 16 одиниць автомобільної техніки. Також вони вивели з ладу 10 артилерійських систем російських найманців.
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