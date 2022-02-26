За ніч російські окупанти не взяли жодного міста України, – Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 26 лютого ворожим військам не вдалося загарбати жодного українського міста. Скрізь окупанти отримали гідну відсіч.

Українська влада попереджала, що ніч із 26 на 26 лютого буде складною. Зокрема, Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначав, що ворог піде на штурм одразу кількох регіонів.

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І справді – під прицілом російських військ опинилися Миколаїв, та інші південні міста, а також Чернігів, Суми, Харків. Великі сили окупант намагався перекинути на нашу столицю – Київ. Проте українські військові зуміли захистити всі міста та зупинити загарбників: ворог отримав гідну відсіч, зазнавши при цьому значних втрат.

У Генштабі також відзначили нові успіхи ЗСУ. Так, на початку доби в районі проведення ООС наш зенітний ракетний комплекс С-300 збив дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25. А от український винищувач Су-27 успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД з російським десантом. Ще одному нашому пілотові літака Су-27 вдалося знищити Су-25 російських окупантів, що летів у напрямку Вінниці.

І хоча наступальна операція Росії триває, а бої, зокрема на вулицях Києва, продовжуються, та ми віримо в наші потужні ЗСУ. Вистояли цю ніч – вистоїмо й наступні!

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