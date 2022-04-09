За останні кілька тижнів світ знайшов нових героїв і ці герої – українці, – Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва. Він наголосив, що за останні кілька тижнів світ побачив: українці – герої.
Політик на пресконференції відзначив, що росіяни думали, мовляв, Київ впаде за години. Втім, наскільки ж сильно вони помилялись.
До речі Ти тут, і ми це цінуємо, – Зеленський Джонсону після зустрічі у Києві
Протягом останніх кількох тижнів світ віднайшов нових героїв. Цими героями стали українці,
– наголосив Джонсон.
За словами прем'єра, українці продемонстрували мужність лева. Він подякував державі за величезне лідерство.
Зеленський теж подякував Джонсону
Президент наголосив, що Борис Джонсон – друг України. Багатьом країнам, як зауважив Зеленський, треба рівнятися на Велику Британію щодо санкцій проти Росії. Наш народ цінує таку підтримку.
Дивіться більше – Пресконференція Зеленського та Джонсона у Києві: