За переслідування Чубарова кримському "слідчому" оголосили підозру

Окупаційному кримському "слідчому" оголосили підозру через незаконний вирок голові Меджлісу Рефату Чубарову. Соратнику окупантів інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Кримський "слідчий" незаконно відкрив справу про нібито заворушення під будівлею Верховної Ради АР Крим 26 лютого 2014 року. За результатами "слідства" Рефату Чубарову "винесли вирок".

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Виконував накази з Кремля

В Офісі генпрокурора переконані, що "слідчий" виконував накази Кремля, коли "відкрив справу" проти Рефата Чубарова. В Україні наголосили на законності мітингу під кримським парламентом 26 лютого 2014 року, тому окупаційне "слідство" порушило не лише українське законодавство, але й міжнародне право.

Мітинг під Верховною Радою АР Крим відбувся ще до встановлення окупаційної влади в Криму, тому "слідчий" не мав жодних підстав відкривати "справу" та "розслідувати" її за російським законодавством. В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії окупаційної влади є грубим порушенням Конвенції ООН про захист населення під час війни.

Тому дії "слідчого", який однобоко "розслідував" справу та робив все можливе, щоб знайти "докази провини" голови Меджлісу кримськотатарського народу кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни. За цією статтею в Україні передбачене покарання у вигляді ув'язнення від 8 до 12 років.

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