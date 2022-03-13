За підтримки авіації ворог намагається розвинути наступ на Волноваському напрямку, – Генштаб ЗСУ
13 березня 2022 , 14:11Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Минає вісімнадцята доба, як український народ героїчно захищає країну від російських загарбників. Ворог намагається розвинути наступ на Волноваському напрямку.
Деталі розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ. Дані оновлено о 12:00.
Зауважте Майже 13 тисяч вбитих окупантів, тисячі одиниць техніки, – Зеленський про втрати ворога
За підтримки армійської авіації намагається розвинути наступ на Волноваському напрямку. Війська противника заволоділи населеними пунктами Старомлинівка, Євгенівка, Павлівка, Єгорівка та були зупинені на невигідних рубежах,
– мовиться у повідомленні.
Павло Кириленко, голова Донецької ОВА, 12 березня повідомив, що Волновахи більше не існує. Місто стало мішенню для десятків ракет та снарядів російських окупантів.
Як минула ніч в областях України 13 березня: дивіться відео