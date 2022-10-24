За пів години на Херсонщині збили відразу 2 ворожі вертольоти
Джерело:Командування Повітряних сил ЗСУ
У Херсонській області 24 жовтня всього за пів години зенітники збили два російських ударних вертольоти Ка-52.
ЗСУ "мінуснули" два "Алігатори"
Ворожі вертольоти ліквідували з 13.00 по 13.30 у в Бериславському районі.
Увага Ви – розхідний матеріал, який кидають на забій, – ЗСУ звернулися до армії Росії
З 13.00 по 13.30 у Бериславському районі Херсонщини підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ збито два ударних вертольоти Ка-52,
– йдеться в повідомленні.
Довідка. Ка-52 – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості. Машина може вражати броньовану і неброньовану техніку, повітряні цілі.
Один вертоліт коштує близько 16 мільйонів доларів.
До слова, нещодавно ще один такий гелікоптер К-52 "Алігатор" збив матрос одного з підрозділів одеської бригади просто із кулемета.
Актуальні втрати ворога
- Станом на 24 жовтня ЗСУ знешкодили 67 940 загарбників. Лише за останню добу ліквідували 470 окупантів.
- Росіяни шаленими темпами втрачають техніку.
- Так, якщо говорити про авіацію, то ЗСУ знищили уже 270 літаків та 245 гелікоптерів. Ну і звісно, чимало безпілотників теж уже понищено нашими силами, близько 1 361 – +20 одиниць лише за вчора.
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