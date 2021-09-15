За пів місяця на Донбасі загинули 4 наших воїнів, а ще 36 – зазнали поранень

15 вересня 2021 , 23:09
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Джерело:

Укрінформ

Російські найманці з початку вересня 2021 року здійснили на Донбасі 86 збройних провокацій. Через це загинули 4 українських військових, а 36 – зазнали поранень.

Скільки разів бойовики порушили перемир'я

Від початку встановлення "тиші" на Сході України окупанти 2 315 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Про це інформувала місія України при ОБСЄ під час Форуму безпекового співробітництва 15 вересня.

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З 27 липня 2020 року на Донбасі загинули 58 українських бійців, ще понад 220 – зазнали поранень.

585 разів бойовики застосували заборонену мінськими домовленостями зброю:

  • танки,
  • артилерійські системи калібрів 152 міліметрів та 122 міліметри,
  • міномети калібрів 120 міліметрів та 82 міліметри.

Крім того, окупанти систематично заміновують українські позиції як дистанційно, так і з допомогою диверсійних груп.

Росія продовжує використовувати міни типів ПОМ-2, МОН-50, ПФМ-1 та ПМН, які заборонені міжнародним правом,
– зазначила українська місія.

Інші порушення окупантів

  • Понад 154 разів використали БПЛА;
  • облаштування нових позицій та зміцнення чинних – 29 випадків;
  • дистанційне мінування – понад 55 випадків;
  • обстріли цивільних об'єктів – понад 40 разів.

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Останні втрати на Донбасі

Автор: Софія Мінджоса