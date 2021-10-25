За півтора року роботи камери автофіксації "заробили" майже пів мільярда гривень
25 жовтня 2021 , 12:37Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Наразі в Україні працює 201 камера відеофіксації. За пів року завдяки ним вдалося стягнути з порушників 400 мільйонів гривень.
Таку суму стягнули з порушників з 1 червня 2020 року. Про це в ефірі телеканалу заявили правоохоронці.
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Понад 80% водіїв сплатили штраф у перші 10 днів. Адже це пільговий період, коли стягують лише половину суми штрафу.
Зауважимо, за півтора року роботи камер кількість аварій на ділянках, де вони встановлені – знизилася.
Що відомо про автофіксацію порушень ПДР
- До 2024 року в Україні хочуть встановити 1,5 тисячі стаціонарних камер фото та відеофіксації порушень ПДР. Кожен такий прилад дозволяє зменшити кількість ДТП втричі.
- До кінця року в областях встановлять близько 400 систем автофіксації.
Останні ДТП в Україні
- В Одесі зранку 25 жовтня трамвай зіткнувся з автомобілем Smart, який намагався проскочити. Унаслідок ДТП постраждав водій автівки. Його відправили у лікарню.
- На Львівщині між селищем Красне та містом Буськ зіткнулися Opel та Ford, яким керував п'яний водій. Обоє керманичів потрапили у лікарню. Винуватцю тепер загрожує ув'язнення терміном до 3 років.
- На Харківщині 21 жовтня фура влетіла у припарковану вантажівку. Внаслідок зіткнення водій першого авто загинув на місці події.