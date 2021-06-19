Через подушки: росіянки ледь не влаштували масову бійку

У російському Воронежі росінки прийшли на відкриття магазину "Порядок". Там була знижка на подушки, які росіянки ніяк не могли поділити.

Інформацію про суперечку між росіянками поширили російські ЗМІ. Відомо, що це трапилось в магазині товарів для дому й дачі.

Читайте також У Росії розбився літак з парашутистами: багато загиблих

Росіянки ледь не побились

Інцидент трапився, коли росіянки хотіли придбати подушки за 49 рублів, що дорівнює орієнтовно 18,31 українських гривень. На кадрах видно, як гурт жінок не може поділити між собою подушки, зчиняючи гамір та штовхаючи одна одну.

Росіянки не могли поділити подушки: дивіться відео

До речі, російське видання пише, що жінки набрали у візки подушки та нібито "гордо розійшлися".

Останні скандали у Росії: коротко