За "помилку" в санкційному списку РНБО пропонували до 300 тисяч доларів, – Арахамія

Давид Арахамія заявив, що помилки в даних травневого списку "злодіїв у законі" не випадкові. З його слів, за "неточності" в прізвищах нібито пропонували до 300 тисяч доларів.

Про це глава фракції "Слуга народу" повідомив в ефірі одного телеканалів.

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За помилку – до 300 тисяч доларів

Народний депутат зазначив, що "приходять різного роду люди, які розповідають, що їм корумповані співробітники правоохоронних органів пропонували від 100 до 300 тисяч доларів, щоб допустити помилку і вони могли спокійно вільно пересуватися закордон і не мати проблем, от і все".

Просто попродавали цей список, на жаль, це правда життя. Я скажу так, мені здається, що випадкових помилок там не було взагалі,

– додав Давид Арахамія.

Санкції РНБО проти криміналітету: коротко

Президент Володимир Зеленський заявив, що РНБО застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". За його словами, такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".

Глава держави зазначив, що більшість з них перебуває не в Україні. Він наголосив, що на засіданні зробили усе, аби кількість "злодіїв у законі" незабаром і назавжди – "дорівнювала нулю".

У Раді національної безпеки й оборони поінформували, що через помилку відповідальність понесли 8 посадовців МВС. Частину з них понизили у званнях, а решта – позбулись роботи.