За прикриття своїх злочинів: Монастирський закликає виключити Росію з Інтерполу
Джерело:фейсбук Дениса Монастирського
Денис Монастирський – глава МВС України – закликає виключити Росію з Інтерполу. Країна-окупантка порушує основні принципи організації.
Монастирський наголосив, що Росія масово зловживає інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів, а також – переслідування політичних ворогів. Зокрема, з України.
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Росія має бути виключена зі складу організації @INTERPOL_HQ за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів,
– заявив Монастирський.
Монастирський закликав Виконавчу раду негайно ухвалити відповідне рішення.
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