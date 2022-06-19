За російський воєнний флот, до дна!", – Резніков розповів про тост на зустрічі "Рамштайн"

Олексій Резніков подякував усім за привітання з нагоди Дня народження. Міністру оборони 18 червня виповнилося 56 років.

Міністр оборони заявив, що прочитав усі повідомлення. Однак не встигає відповісти усім особисто.

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Резніков наголосив: він пишається тим, що у нього – величезна кількість друзів. Міністр оборони наголосив, що головне побажання – перемоги України та миру для українців – разом точно вдається реалізувати.

Поділюся з вами польським тостом ,який я вивчив від наших друзів у Варшаві і звісно, цей тост вже знають усі міністри оборони країн клубу "Рамштайн". "За російський воєнний флот, до дна!",

– заявив Резніков.

Міністр оборони підбив підсумки "Раштайн-3"

У червні 2022 року Резніков 2 дні перебував у Брюсселі. Там міністр оборони провів чимало зустрічей з багатьма політиками з різних країн світу. Темою розмов була війна Росії з Україною. Обговорювали, що робити, аби вона завершилася перемогою України.

Також відбулося третє засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Все буде згодом", – підсумував Резніков.

Окрім того, міністр оборони України побував на зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Резніков наголосив, що вперше ця зустріч відбулася за участі 4 країн, які не входять до Альянсу. Мовиться про Україну, Грузію, Швецію та Фінляндію. За словами Резнікова, колеги вже підтвердили, що Україна – де-факто вже член цієї родини.

Також міністр оборони провів близько десяти двосторонніх зустрічей з очільниками оборонних відомств країн НАТО. Резніков наголосив, що усі вони висловили підтримку ЗСУ та українському народу.

Міністр оборони додав, що пишається українськими захисниками та захисницями. Також Резніков пишається, що всі колеги захоплюються нашими воїнами та їхньою звитягою. Світ розуміє, що боротьба триває не лише за Україну, але й за вільну Європу.

Також Резніков провів зустріч з Беном Воллесом – міністром оборони Великої Британії.

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