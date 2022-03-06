За самовіддану оборону своїх громад: Зеленський нагородив орденами голів ОДА

6 березня 2022 , 22:49
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Війна проти російського загарбника триває. Президент України Володимир Зеленський 6 березня ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад.

Також, зауважимо, Зеленський нагородив і мерів міст, які активно протистоять ворогу. А самим містам надав статус міст-героїв.

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Нагороджені Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.
  • Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.
  • Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.
  • Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.
  • Голова Чернігівської ОДА Чаус В'ячеслав Анатолійович.
  • Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

Повне вечірнє звернення Зеленського від 6 березня: дивіться відео

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Автор: Олесь Друкач