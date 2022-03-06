За самовіддану оборону своїх громад: Зеленський нагородив орденами голів ОДА
6 березня 2022 , 22:49Читать новость на русском
Війна проти російського загарбника триває. Президент України Володимир Зеленський 6 березня ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад.
Також, зауважимо, Зеленський нагородив і мерів міст, які активно протистоять ворогу. А самим містам надав статус міст-героїв.
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Нагороджені Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.
- Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.
- Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.
- Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.
- Голова Чернігівської ОДА Чаус В'ячеслав Анатолійович.
- Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.
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