Напрошується в камеру до Гіркіна: Соловйов критикує військове командування Росії
У кремлівських пропагандистів істерика. Країну-терористку масово атакують безпілотники, які російська ППО не може збивати. А незабаром Україна ще й отримає американські винищувачі F-16.
Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що атаки по Росії мають не тільки інформаційний ефект, а й військовий. Він зауважив, що, ймовірно, Україна поставила на потік виробництво повітряних і морських дронів.
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Після найбільшої дронової атаки по Росії путінський посіпака Владімір Соловйов оскаженів від люті й наговорив такого, що вилізе для нього боком. Він сказав все те, що до нього говорив Євгєній Пригожин, який нещодавно загинув, й ув'язнений Ігор Стрєлков-Гіркін.
"Мене ваші колеги запитували, хто буде наступний? Так от, наступним буде Соловйов. Якщо він так далі продовжуватиме, то його посадять, так само як Гіркіна", – мовив ексспівробітник КДБ.
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Соловйов наступний
Соловйов в ефірі говорить, що в Росії безлад ніхто нічого не захищає, а всі губернатори, розвідка й контррозвідка працює на ворога. Він напрошується, щоб його посадили у камеру до Гіркіна. На думку Жирнова, рано чи пізно головного пропагандиста Кремля посадять.
Ба більше, Соловйов відверто заявляє, що військове командування Росії та Владімір Путін нічого не вміють робити, а країна незахищена.
Якщо дрони літають територією країни-агресорки й завдають таких збитків, то все – війна повернулася у Росію. Соловйов про це говорить російським глядачам. Тепер росіянам треба просто зіставити всі дані й зрозуміти, хто ж насправді у цьому винний,
– зазначив ексспівробітник КДБ.
У громадян Росії часто буває когнітивний дисонанс. Вони забувають, що цю війну почав Путін й все, що зараз відбувається у країні, тому що диктатор почав цю війну. От коли у них це зростеться у голові, тоді вони задумаються, можливо, Пригожин правильно ішов на Москву.
Нові вкиди російських пропагандистів
- Пропаганда Кремля поширює фейки про те, що міжнародні партнери буцімто розчаровані в темпах українського контрнаступу. Відповідно рівень подальшої військової допомоги буде значно меншим.
- Пропагандистка Маргаріта Сімоньян вигадала чергове виправдання шаленим втратам Росії на війні. Путінська посіпака цинічно заявила буцімто цілі так званої "сво" уже давно "перевиконані", а російський диктатор настільки "цінує" своїх бійців, що не хоче посилати їх у контрнаступ.
- Експрезидента країни-агресорки Дмітрія Медвєдєва накрила хвиля обурення через те, що Україна "постійно підраховує" скільки й чого залишилось в Росії. Професійний підхід військового керівництва нашої держави викликає лють в одіозного російського політика.