Напрошується в камеру до Гіркіна: Соловйов критикує військове командування Росії

У кремлівських пропагандистів істерика. Країну-терористку масово атакують безпілотники, які російська ППО не може збивати. А незабаром Україна ще й отримає американські винищувачі F-16.

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що атаки по Росії мають не тільки інформаційний ефект, а й військовий. Він зауважив, що, ймовірно, Україна поставила на потік виробництво повітряних і морських дронів.

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Після найбільшої дронової атаки по Росії путінський посіпака Владімір Соловйов оскаженів від люті й наговорив такого, що вилізе для нього боком. Він сказав все те, що до нього говорив Євгєній Пригожин, який нещодавно загинув, й ув'язнений Ігор Стрєлков-Гіркін.

"Мене ваші колеги запитували, хто буде наступний? Так от, наступним буде Соловйов. Якщо він так далі продовжуватиме, то його посадять, так само як Гіркіна", – мовив ексспівробітник КДБ.

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Соловйов наступний

Соловйов в ефірі говорить, що в Росії безлад ніхто нічого не захищає, а всі губернатори, розвідка й контррозвідка працює на ворога. Він напрошується, щоб його посадили у камеру до Гіркіна. На думку Жирнова, рано чи пізно головного пропагандиста Кремля посадять.

Ба більше, Соловйов відверто заявляє, що військове командування Росії та Владімір Путін нічого не вміють робити, а країна незахищена.

Якщо дрони літають територією країни-агресорки й завдають таких збитків, то все – війна повернулася у Росію. Соловйов про це говорить російським глядачам. Тепер росіянам треба просто зіставити всі дані й зрозуміти, хто ж насправді у цьому винний,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

У громадян Росії часто буває когнітивний дисонанс. Вони забувають, що цю війну почав Путін й все, що зараз відбувається у країні, тому що диктатор почав цю війну. От коли у них це зростеться у голові, тоді вони задумаються, можливо, Пригожин правильно ішов на Москву.

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