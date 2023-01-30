"Львівобленерго" оштрафували за несвоєчасне оновлення інформації на сайті: там вже відреагували

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала Львівобленерго на 85 тисяч гривень. Відбулось це через те, що начебто компанія не оновлювала інформацію на своєму сайті.

Відомо, що Львівобленерго поки не планує вводити нові графіки постачання електроенергії. Водночас, як повідомляє НКРЕКП, компанія запізно актуалізовувала інформацію в розділі "Чому немає світла". Власне, потрібно це робити що 30 хвилин.

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Реакція "Львівобленерго" на цю ситуацію

Згідно зі постановою НКРЕКП, про час початку та закінчення перерви електропостачання споживачам мають повідомляти кожні пів години. Тобто що 30 хвилин зі зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів компанія "Львівобленерго" мала б повідомляти, чи це планове, чи аварійне відключення.

У підприємстві ж констатували, що одна зі сторінок цього сайту функціонує від серпня 2016 року. Саме від того часу споживачі можуть дізнаватись свіжу інформацію щодо того, чому немає світла.

Інформуємо, що сторінка "Чому немає світла" функціонує від серпня 2016 року. Вже тоді споживачі мали можливість дізнаватись про причини відсутності електроенергії та час відновлення електропостачання,

– відреагували на штраф у компанії.

Також там зазначили, що інформація про відключення автоматично відображається на сайті завдяки технічному забезпеченню.



Повідомлення на сайті Львівобленерго про актуальну інформацію щодо відключень / Скриншот 24 Каналу

Водночас в "Львівобленерго" наголосили, що за допомогою їхнього сервісу користувач отримує усю необхідну інформацію стосовно початку і закінчення перерви в електропостачанні. Відбувається це із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків та назв перерв.

Питання справедливості вкрай важливе

Зауважмо, що на цьому засіданні НКРЕКП виступив народний депутат Олексій Кучеренко, який є колишнім міністром з питань житлово-комунального господарства. Він порушив питання стосовно того, чи справедливо розподіляються ліміти між областями України, згадавши в цьому контексті про Львівщину.

Про деталі цього виступу в "Львівобленерго" не розповідали, однак до цієї теми нагадаємо, чому інколи у вашому будинку може бути світло, а в сусіда – ні. І навпаки.



Чому у сусіда є світло, а в мене немає / Картинка 24 Каналу