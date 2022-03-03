"За що, су*и": ще одне відео зруйнованого центру міста Ізюм

В ніч із 2 на 3 березня окупанти безжалісно обстріляли Ізюм Харківської області. Через дії проросійських бойовиків постраждав центр міста.

За інформацією місцевих жителів, снаряд потрапив в частину населеного пункта, де розміщена школа. В мережі з'явилось відео наслідків.

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Центр міста розбитий

На кадрах можна побачити, що є значні руйнування парку. У приміщенні виконкому вилетіли вікна.

Центр міста. Парк розбитий,

– мовиться на відео.

Житель міста показав на відео і приліт авіаудару. На кадрах видно велику яму, яку створив снаряд, радіусом приблизно 3 метри.

Зауважимо, що на відео присутня ненормативна лексика.

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Про нову атаку на місто повідомив заступник мера Ізюму Харківської області Володимир Мацокін. Він розповів, що відомо про щонайменше 8 загиблих людей.

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