За що ж тоді гинули люди, – Зеленський відкинув зміну державних кордонів заради миру

Володимир Зеленський заявив, що жоден українець не піде на зміну державних кордонів заради миру. Ми, навпаки, готові відновити нашу територіальну цілісність.

Про це президент повідомив під час розмови з грецьким суспільним мовником ERT, пише 24 канал.

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Якщо ми будемо готові віддати частину Росії, то виходить, що всі люди (які боронили Україну – 24 канал) загинули просто так. Чи за що вони загинули?

– сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Москва на цьому не зупиниться, адже не зупинилася на Криму. Президент наголосив, що українці не готові давати Путіну час відпочити, щоб розпочати агресію через 2 – 3 роки.

Путін хоче напасти на Молдову

Британське видання The Times повідомило, що Росія таки вирішила напасти на Молдову.

Своєю чергою радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу підкреслив, що не все так просто. Адже для того, щоб розв'язати бойові дії у Молдові потрібно пролетіти територію України. За його словами, іншого варіанту немає – або Румунія, або Україна.

"Чи існує вірогідність того, що справді кілька літаків Іл-76 із Криму скерують до Тирасполя (міста у Молдові – 24 канал)? Теоретично, напевно, такий варіант існує", – вказав правоохоронець.

Проте, не факт, що всі літаки справді долетять. Можуть виникнути проблеми через ППО.

Путін не планує зупинятися в Україні

До слова, у Міністерстві оборони України переконанлі, що Росія ставлять перед собою ціль – відрізати Україну від морів. Путіна цікавить сухопутний коридор до півострова Крим.

Тут потрібно розуміти, що Україна не є кінцевою метою. Вони, швидше за все, готують плацдарм для того, щоб рухатися далі. Принаймні, згідно з ознаками обʼєктів, які вони знищують і як вони це роблять – видно, що залишають частину військової інфраструктури саме для себе,

– пояснила Ганна Маляр.

"Важливо, щоб це розуміли пострадянські країни. Тому що Путін зараз буде використовувати ситуацію, яка склалася, для того, щоб розширити свій власний фронт", – додала вона.

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