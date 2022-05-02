За що ж тоді гинули люди, – Зеленський відкинув зміну державних кордонів заради миру
Джерело:Володимир Зеленський у телеграмі
Володимир Зеленський заявив, що жоден українець не піде на зміну державних кордонів заради миру. Ми, навпаки, готові відновити нашу територіальну цілісність.
Про це президент повідомив під час розмови з грецьким суспільним мовником ERT, пише 24 канал.
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Якщо ми будемо готові віддати частину Росії, то виходить, що всі люди (які боронили Україну – 24 канал) загинули просто так. Чи за що вони загинули?
– сказав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що Москва на цьому не зупиниться, адже не зупинилася на Криму. Президент наголосив, що українці не готові давати Путіну час відпочити, щоб розпочати агресію через 2 – 3 роки.
Путін хоче напасти на Молдову
- Британське видання The Times повідомило, що Росія таки вирішила напасти на Молдову.
- Своєю чергою радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу підкреслив, що не все так просто. Адже для того, щоб розв'язати бойові дії у Молдові потрібно пролетіти територію України. За його словами, іншого варіанту немає – або Румунія, або Україна.
- "Чи існує вірогідність того, що справді кілька літаків Іл-76 із Криму скерують до Тирасполя (міста у Молдові – 24 канал)? Теоретично, напевно, такий варіант існує", – вказав правоохоронець.
- Проте, не факт, що всі літаки справді долетять. Можуть виникнути проблеми через ППО.
Путін не планує зупинятися в Україні
До слова, у Міністерстві оборони України переконанлі, що Росія ставлять перед собою ціль – відрізати Україну від морів. Путіна цікавить сухопутний коридор до півострова Крим.
Тут потрібно розуміти, що Україна не є кінцевою метою. Вони, швидше за все, готують плацдарм для того, щоб рухатися далі. Принаймні, згідно з ознаками обʼєктів, які вони знищують і як вони це роблять – видно, що залишають частину військової інфраструктури саме для себе,
– пояснила Ганна Маляр.
"Важливо, щоб це розуміли пострадянські країни. Тому що Путін зараз буде використовувати ситуацію, яка склалася, для того, щоб розширити свій власний фронт", – додала вона.
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