За шість днів війни – як 30 років, – Зеленський заявив, що Євросоюз аплодував Україні стоячи

Володимир Зеленський підтвердив, що Євросоюз захоплюється українським народом, який мужньо відстоює свою державу. За його словами, члени ЄС аплодували Україні стоячи.

Володимир Зеленський каже, що за цей час Україна об'єднала Євросоюз вже на новому рівні.

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"Вищому, ніж формальний, ніж міждержавний., на рівні звичайних людей", – сказав він.

Коли Європарламент стоячи аплодував нам, нашій боротьбі, це було оцінкою наших зусиль. Нашого об'єднання. За шість днів війни – як тридцять років. Тому Євросоюз і відповідає нам "так",

– заявив Зеленський.

Президент України запевнив, що Україна розпочала спеціальну прискорену процедуру приєднання. "Наші дипломати і наші друзі об'єднують світ заради України і миру ще більше", – каже Зеленський.

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"До нашої антивоєнної коаліції приєднались вже й ті країни, на яких Москва ще тиждень тому розраховувала. Це надзвичайний результат", – підсумував президент.

Ранкове звернення Зеленського від 2 березня:

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