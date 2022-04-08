За те, що боретеся за нас, за свободу і демократію, – словацький прем'єр подякував українцям

Едуард Хегер – прем'єр Словаччини – подякував українцям за їхню боротьбу. Він наголосив, що "ви боретеся за нас, за свободу та демократію".

Прем'єр наголосив, що його країна продовжить допомагати Україні. Від героїзму українців та їхнього успіху залежить безпека цілої Європи.

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Хегер зауважив, що Україна має право отримати статус кандидата в Євросоюз. Прем'єр розповів, що колись його країні простягнули руку допомоги. Тепер настала черга Словаччини допомогти Україні.

Хегер також наголосив: з допомогою європейських країн Україна здобуде перемогу над російською агресією.

Володимир Зеленський заявив, що Словаччина підтримує Україну не лише словами, а й реальними кроками.

Вдячний Хегеру і всьому словацькому народу за необхідну військову допомогу, а також теплий прийом наших людей,

– наголосив український лідер.

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