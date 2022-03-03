За тиждень війни ЗСУ знищили майже 9 тисяч росіян, – Зеленський
Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. Кількість вбитих окупантів сягнула 9 тисяч осіб.
Наша армія робить усе, щоб зламати ворога остаточно. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу України в ніч на 3 березня, інформує 24 канал.
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Майже 9 тисяч вбитих росіян за один тиждень. На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх двохсотих і трьохсотих,
– сказав президент.
"19 років, 20 років, що вони бачили у житті, окрім цього, окрім вторгнення на чужу землю? Але більшість із них так і залишається повсюди. Україна не хоче бути покрито трупами військових. Забирайтеся додому всією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що хочете жити, не хочете умирати", – додав глава держави.
Зеленський записав відеозвернення до українців: дивіться відео
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