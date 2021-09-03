За три тижні до виборів: рейтинг блоку Меркель обвалився до рекордно низького рівня
Джерело:Tagesschau
У Німеччині рейтинг консервативного блоку ХДС/ХСС впав до рекордно низького рівня. Це трапилось за три тижні до парламентських виборів в країні.
Блок ХДС/ХСС отримав найнижче значення, яке мав блок у цьому опитуванні. Про це свідчать дані опитування DeutschlandTrend.
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Блок ХДС/ХСС отримав би 20% голосів
Якби загальні вибори відбулися в найближчу неділю, блок ХДС/ХСС отримав би 20% голосів – на 7 пунктів менше у порівнянні з попереднім місяцем,
– мовиться у повідомленні.
Лідирує в рейтингу Соціал-демократична партія – вона покращила свої позиції на 7 пунктів до 25%.
На третьому місці з 16% підтримкою йдуть "зелені", однак партія знизила рейтинг на 3 пункти за місяць.
Далі – "Вільні демократи" з 13% (+1), права "Альтернатива для Німеччини" – 12% (+2) та партія "Ліві" – 6%.
35% опитаних віддають перевагу уряду, очолюваному СДПН, що на 5 пунктів більше, ніж в опитуванні від 20 серпня. 24% – хочуть, щоб ХДС/ХДС і надалі очолював федеральний уряд (-6%),
– з'ясували в опитуванні.
Ба більше, кожен восьмий (13%; -2) виступає за коаліцію, очолювану "Зеленими". Однак 28% (+3) опитуваних не висловлюють переваги в цьому контексті.
Голосування на канцлера: за Шольца – 43%
Якби канцлера Німеччини обирали прямим голосування, то:
- за лідера СДПН Олафа Шольца проголосували б 43% виборців;
- за очільника Християнсько-демократичного союзу Арміна Лашета – 16%;
- за лідерку "Зелених" Анналену Бербок – 12% громадян.
- до речі, 29% – досі не можуть або не хочуть обирати когось із цих політиків.
Коротко про вибори у Німеччині
- Парламентські вибори у Німеччині заплановані на 26 вересня 2021 року.
- Нинішня канцлерка Ангела Меркель заявила, що вона йде з посади на пенсію.
- Однак згодом повідомляли, що Меркель може залишатися канцлеркою Німеччини до Різдва (25 грудня). Все через те, що переговори про створення коаліції після виборів до Бундестагу, вочевидь, затягнуться.
- Наприкінці серпня, згідно з опитуванням INSA, проведеним для газети Bild, – Соціал-демократична партія Німеччини випереджала консервативний блок ХДС/ХСС.