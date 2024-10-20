"Дуже хороші сигнали від США" і "злочинний союз Росії і КНДР": звернення Зеленського

Президент Зеленський розповів про підтримку союзниками Плану перемоги. Також глава держави прокоментував скандал зі МСЕК.

У зверненні Зеленський зазначив, що "терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу". Політик вказав на нову загрозу, яку становить злочинний союз Росії та Північної Кореї.

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Є чіткі дані про участь солдатів КНДР у війні проти України

Президент подякував тим лідерам і представникам держав, які не заплющують очей і говорять відверто про співпрацю Москви і Пхеньяна.

Наразі Київ має чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові.

Ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це. Фактично це вступ іще однієї держави у війну проти України,

– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що не можна давати злу вирости.

Позитивні сигнали від союзників

Зеленський також розповів, що цього тижня Україна отримала підтримку свого Плану перемоги від багатьох партнерів є ЄС.

Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів – ми чуємо вже риторику, її зміни. Ми очікуємо на приїзд команди з Вашингтона, щоб на всіх робочих рівнях працювати за пунктами Плану перемоги,

– повідомив український лідер.

Згадав президент і за домовленості щодо кількох нових пакетів підтримки – і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки.

Внутрішній ворог не спить

Водночас Зеленський прокоментував скандал із МСЕК і прокурорами.

"Це реально внутрішній ворог – те, що відбувається із МСЕК та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності", – заявив президент. Він сказав, що чекає від правоохоронців зокрема, передусім – СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора – відповідних швидких жорстких рішень. З приводу цього скандалу глава держави також призначив РНБО.