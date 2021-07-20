За участі країн НАТО: ЗСУ долучаться до міжнародних навчань в Грузії
Джерело:Європейське командування ЗС США
Українські військові візьмуть участь у багатонаціональних військових навчаннях Agile Spirit 2021. Вони пройдуть в Грузії.
Навчання проведуть з 26 липня по 6 серпня 2021 року. До них долучаться країни Північноатлантичного альянсу.
До теми В Україні скасують обов'язковий військовий призов: у "Слузі народу" назвали терміни
Україна долучиться до масштабних навчань у Грузії
У навчаннях візьмуть участь понад 2,5 тисячі військовослужбовців. Відомо, що вони будуть з 15 країн світу. Зокрема з Грузії, Естонії, Німеччині, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Іспанії, Туреччини, України, Великобританії, США, Канади, Італії та Азербайджану.
Це 10 вчення Agile Spiri. Вперше їх провели в Грузії в 2011 році. Це щорічні навчання морської піхоти США в Європі і грузинськими збройними силами,
– мовиться у повідомленні.
Відомо, що Agile Spiri включатимуть:
- змодельовані навчання на командному пункті;
- польові тренування;
- спільні багатонаціональні навчання на рівні батальйонів з живим вогнем.
Для заходів виділено 3 полігони і 2 аеродроми. Американські військові заявили, що планують підвищити готовність і оперативну сумісність сил США, Грузії, союзників і регіональних партнерів.
Останні навчання ЗСУ: коротко
- 19 липня на Львівщині розпочалися масштабні військові навчання за участю військових з України, Литви, Польщі та США. Ці навчання мають виключно оборонний характер. У них беруть участь 1200 військових з різних країн.
- 18 липня кораблі США взяли участь у міжнародних військових навчаннях "Сі Бриз". Наразі вони залишили води Чорного моря.
- Українсько-американські військові навчання "Сі Бриз" тривали в Україні з 28 червня до 10 липня.