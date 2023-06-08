За Велику Новосілку тривають бої, біля Оріхова ворог – в активній обороні: показуємо на карті

У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті станом на 8 червня. На Новопалівському напрямку тривають бої за Велику Новосілку.

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – розповіла про ситуацію на Півдні та Сході. Активні дії воїнів ЗСУ тривають на Бахмутському напрямку. Російські окупанти подекуди намагаються перейти у наступ. Однак жодного успіху ворог не має.

Зверніть увагу ЗСУ займають панівні висоти під Бахмутом, невдалі наступи росіян: карта боїв за 8 червня

Тривають бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку. На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні,

– наголосила Маляр.

Валерій Шершень – речник пресцентру Сил оборони – заявив, що ЗСУ мають локальні успіхи на Запорізькому напрямку.

Де розташований Оріхів: дивіться на карті

Де розташована Велика Новосілка: дивіться відео

Що відбувається на інших напрямках