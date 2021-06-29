За відмову від габаритно-вагового контролю штрафуватимуть: Рада ухвалила закон

Верховна Рада 29 червня ухвалила у другому читанні закон щодо внесення змін у здійснення габаритно-вагового контролю. Тепер водії за відмову від такого контролю сплачуватимуть штрафи. Також каратимуть за неви конання вимоги водіями, що перевозять пасажирів або вантаж, вимоги про зупинку.

За закон проголосували 257 парламентарів. Водію, який відмовиться проходити контроль, доведеться заплатити 51 тисячу штрафу.

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Також таку саму суму доведеться викласти за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортну накладну або інші визначені законами документи.

Які ще покарання передбачені законом:

у разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно – 8500 гривень ;

; у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 10%, але не більше 20% – 17 тисяч гривень ,

, у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 20%, але не більше 30% – 34 тисячі гривень ;

; у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 30% – 51 тисяча гривень.

Водія можуть звільнити від такої відповідальності, якщо є дозвіл на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

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У цьому випадку адмінвідповідальність за такі порушення несе відповідальна особа – фізична або керівник юридичної особи, на яку зареєстровано транспортний засіб.