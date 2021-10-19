За викрадених місіонерів на Гаїті бандити вимагають 17 мільйонів доларів

19 жовтня 2021 , 18:17
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Джерело:

CNN

Минулого тижня на Гаїті викрали 17 християнських провідників. Виявилося, що бандити тримають їх неподалік столиці Гаїті і за кожного хочуть по мільйону доларів.

Загалом у заручниках банди 16 американців і 1 канадка. Місіонери належать до управління християнської допомоги штату Огайо у США.

Нагадаємо На Гаїті викрали 17 американських місіонерів

Чи у безпеці місіонери 

Міністр юстиції Гаїті Ліст Квітель заявив, що викрадачі вимагали в цілому 17 мільйонів доларів за звільнення групи.

Викрадену групу складають:

  • п'ятеро чоловіків,
  • сім жінок,
  • п'ятеро дітей.

16 із них мають американське громадянство.

Квітель сказав, що викрадачі вперше зателефонували співробітникам міністерств християнської допомоги на Гаїті у суботу 16 жовтня, заявивши свої вимоги про викуп. За його словами, з того часу відбулося кілька дзвінків між викрадачами та місіонерською групою.

ФБР та гаїтянська поліція підтримують контакти з викрадачами. Подробиць перемовин правоохоронці наразі не повідомляють, втім, кажуть, що вони можуть затягнутися на тижні. 

Джерела зазначають, що викрадені місіонери перебувають у будинку, розташованому поруч з Круа-де-Буке, у передмісті столиці Гаїті Порт-о-Пренс.

Хто стоїть за викраденням

Місіонерів викрало бандитське угруповання 400 Mawozo. Викрадення людей з метою отримання викупу – візитна картка банди. Останнім часом вони часто конфліктують із бізнесменами і поліцією. 

Колись банда крала автомобілі, але згодом стала піонеркою у колективних викраденнях великих груп жертв. На них вони нападають на дорогах: зі зброєю виводять з автобусів та автомобілів

Головне про викрадення місіонерів

  • У місті Порт-о-Пренс 16 жовтня захопили християнських місіонерів зі США.
  • Банда викрала власне проповідників, їхніх дітей та членів родин.
  • Сталося це на дорозі: місіонери їхали автобусом до аеропорту, коли їхній транспорт спинили. 
  • Це одне з наймасштабніших викрадень людей, яке сталося на Гаїті. 
  • Острів після вбивства президента і нищівних землетрусів погруз у насильстві і погромах. 
Автор: Вероніка Климська