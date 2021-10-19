За викрадених місіонерів на Гаїті бандити вимагають 17 мільйонів доларів

Минулого тижня на Гаїті викрали 17 християнських провідників. Виявилося, що бандити тримають їх неподалік столиці Гаїті і за кожного хочуть по мільйону доларів.

Загалом у заручниках банди 16 американців і 1 канадка. Місіонери належать до управління християнської допомоги штату Огайо у США.

Нагадаємо На Гаїті викрали 17 американських місіонерів

Чи у безпеці місіонери

Міністр юстиції Гаїті Ліст Квітель заявив, що викрадачі вимагали в цілому 17 мільйонів доларів за звільнення групи.

Викрадену групу складають:

п'ятеро чоловіків,

сім жінок,

п'ятеро дітей.

16 із них мають американське громадянство.

Квітель сказав, що викрадачі вперше зателефонували співробітникам міністерств християнської допомоги на Гаїті у суботу 16 жовтня, заявивши свої вимоги про викуп. За його словами, з того часу відбулося кілька дзвінків між викрадачами та місіонерською групою.

ФБР та гаїтянська поліція підтримують контакти з викрадачами. Подробиць перемовин правоохоронці наразі не повідомляють, втім, кажуть, що вони можуть затягнутися на тижні.

Джерела зазначають, що викрадені місіонери перебувають у будинку, розташованому поруч з Круа-де-Буке, у передмісті столиці Гаїті Порт-о-Пренс.

Хто стоїть за викраденням

Місіонерів викрало бандитське угруповання 400 Mawozo. Викрадення людей з метою отримання викупу – візитна картка банди. Останнім часом вони часто конфліктують із бізнесменами і поліцією.

Колись банда крала автомобілі, але згодом стала піонеркою у колективних викраденнях великих груп жертв. На них вони нападають на дорогах: зі зброєю виводять з автобусів та автомобілів

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