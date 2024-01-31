За ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу: тепер він може вийти із СІЗО

31 січня за колишнього главу Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу. Мовиться про 18 мільйонів і 168 тисяч гривень. Відтак, він може покинути СІЗО.

Про те, що за Всеволода Князєва внесли заставу, повідомив "Центр протидії корупції". Звернімо увагу, що 30 січня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу колишньому судді Верховного Суду з 20 мільйонів до 18,168 мільйона.

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Сума застави змінювалася 7 разів

Отже, Всеволода Князєва підозрюють у масштабній корупції. А вже 31 січня за нього внесли заставу. Як зазначили у "Центрі протидії корупції", навряд чи кошти за ексголову Верховного Суду могли внести його рідні самостійно. Пов'язано це з тим, що активи Князєва заарештовані. Крім того, у грудні 2023 року його адвокати заявляли, що родина їхнього підзахисного може внести не більше як 10 мільйонів гривень.

Водночас у "Центрі протидії корупції" повідомили, що Князєв два тижні тому розлучився зі своєю дружиною. Вони були у шлюбі майже 20 років. Його дружина пояснила, що з травня їхні шлюбні відносини фактично припинені. Причиною назвала несумісність характерів.

Звернімо увагу, що вже розглядають позов про поділ спільного майна подружжя. Цим займається один із судів Миколаєва.

Зауважимо, що Всеволод Князєв під вартою перебував з травня 2023 року. На початку йому призначили заставу у розмірі 107 мільйонів гривень. І до 31 січня її розмір зменшувався кілька разів:

за два тижні в апеляції зменшили розмір застави до 75 мільйонів гривень;

а вже у серпні 2023 року Князєву слідчий суддя зменшив заставу до 55 мільйонів;

ще через місяць в апеляції вирішили скоротити суму застави до 45 мільйонів;

а у жовтні 2023 року слідчий суддя ухвалив рішення про скорочення застави до 35 мільйонів гривень;

наприкінці року, у грудні, розмір застави склав уже 27 мільйонів;

того ж місяця заставу зменшили ще раз – до 20 мільйонів гривень.

Коротко про справу Князєва