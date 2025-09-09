Про це в ефірі 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Він наголосив, що мобілізація в Росії з воєнної точки зору – вже запізнілий крок, який потрібно було зробити давно.

Що може змусити Путіна оголосити мобілізацію?

У війні все не обмежується лише стріляниною, танками, боєприпасами та кількістю солдатів. Рішення ґрунтується на ширших чинниках, і в цьому випадку Путін, усвідомлюючи, що мобілізація для нього невигідна, шкодить власним військовим інтересам. Однак можна припустити, що за певних обставин він усе ж таки зважиться на такий крок.

Це можливо у двох випадках: якщо будуть величезні проблеми на фронті, подібні до ситуації 2022 року, а наразі цього не видно, або якщо він відчує, що "гра ва-банк" може дати йому швидкий і значний успіх. Якщо виникне відчуття, що такий успіх переважить колосальні внутрішні економічні втрати, тоді так – рішення про мобілізацію можуть ухвалити,

– пояснив Давид Шарп.

Він пояснив, що на рішення Путіна може вплинути й ускладнення набору контрактників. Останніми місяцями з різних опозиційних російських джерел надходять дані про проблеми з набором новобранців. Аналізуючи непрямі факти, вони дійшли висновку, що ситуація погіршилася. Якщо нестача особового складу стане очевидною, це ще більше наблизить ухвалення рішення про мобілізацію.

"Мобілізація – це єдиний додатковий вагомий козир, який ще не використала Росія. Бо все інше, якщо не брати до уваги ядерну зброю або погрози нею, вже використано. Росія робить усе можливе для досягнення успіхів на фронті. Не можна сказати, що вона тримає якісь сили й чекає слушного моменту. Якраз очікування "біля моря погоди" пов’язане з мобілізацією", – сказав Шарп.

Чому мобілізація є сумнівним кроком?

Шарп пояснив, що з військової точки зору мобілізація могла б дати Росії чисельну перевагу. Водночас одночасний призов великої кількості людей не був би ефективним, адже створення нових частин і з’єднань – тривалий процес: потрібно навчати бійців, забезпечувати їх екіпіровкою та командирами.

Важливо! Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що, попри те, що мобілізація для Кремля є болісною, Путін може до неї вдатися. Це становить загрозу, адже Росія зможе швидко наростити кількість особового складу.

Тому ефективність такого кроку залишається сумнівною. Натомість поступова мобілізація з призовом щомісяця й відправленням у бій виглядає реальнішою. Водночас різке збільшення чисельності угруповання все ж могло б дати Росії певні переваги на фронті.

Як я бачив ще у 2023 році й раніше, така можливість розглядалася, але, як ми бачимо, Путін уникає цього будь-якою ціною – з політичних і економічних міркувань. Проведення мобілізації стане ознакою того, що справи на фронті йдуть не так добре, як заявляють офіційно,

– додав Шарп.

Він пояснив, що мобілізація, як показала перша хвиля 2022 року, спричинить серйозне занепокоєння та нервозність у російському суспільстві. Люди знову намагатимуться ухилятися від призову й виїжджати за кордон.

Шарп додав, що цей крок Путіна створить економічні, соціальні та інші проблеми:

одна справа, коли на війну йдуть добровольці за великі гроші за російськими мірками;

друга справа, коли забирають людей, які не планували воювати;

Вони могли б формально підтримувати війну чи навіть бути проти, але мобілізація торкнеться їх особисто, а також їхніх родин і близьких. У результаті від рішення Путіна постраждає багато людей.

