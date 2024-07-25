Для досягнення миру в Україні: які механізми може залучити Трамп

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп неодноразово заявляв, що у разі перемоги на виборах завершить війну в Україні за 24 години. Як експрезидент США збирається зробити це наразі детально невідомо, однак якщо буде трампівський мир, то, найімовірніше, не на умовах, про які мріяв Владімір Путін.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. Він припустив, що кордони 2022 року – частина плану Трампа й це може поставити Путіна у вкрай складне становище.

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План Трампа

Обіцянка Трампа завершити війну в Україні за 24 години, ймовірно, буде у рамках того, що написав Борис Джонсон після зустрічі з кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Не виключено, що Трамп вимагатиме виведення російських військ до кордонів 2022 року в обмін на знаття санкцій з Росії.

Нагадаємо, 16 липня експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом. Після цього він оприлюднив "мирний план" для України, який може використати Трамп.

"Я не здивуюся, якщо там з'являться слова про повернення кордонів 24 лютого 2022 року. Проте цей варіант взагалі неприйнятний для Путіна", – мовив Каспаров.

Для російського диктатора будь-яка територіальна поступка абсолютно неприпустима. Крім того, вступ вільної України у НАТО анульовує всі цілі війни.

Кремль нервує, бо змінилася динаміка. Я думаю, що зараз для України ситуація покращуватиметься, тому що американці намагатимуться показати, що саме вони справжні лідери,

– зазначив російський опозиційний політик.

На думку російського опозиціонера, 19 серпня Трамп може приїхати до Києва. Висока ймовірність такого візиту якраз під час конгресу демократів, щоб відвернути увагу.

