Україна може залишитися без підтримки Заходу, якщо піддасться на провокації Росії, – ЗМІ

Якщо Україна піддасться на провокації Росії та піде на ескалацію конфлікту на Донбасі, це матиме негативні наслідки. Адже у такий спосіб Київ може втратити військову підтримку Заходу.

Про це видання пише з посиланням на результати дослідження Лондонського королівського коледжу та Національної Ліверморської лабораторії.

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Результати дослідження: що вони означають для України

Під час дослідження 46 колишніх високопосадовців США та Європи опрацювали можливі сценарії дії зі сторони США, Європи та Росії. Їм вдалося виокремити 19 можливих варіантів розвитку подій.

Результати свідчать про те, що Україна може розраховувати на підтримку США та партнерів тільки у випадку стриманості Києва. Країни Заходу готові захистити свої території від військової агресії Росії, однак не готові надати військову підтримку на Донбасі у випадку загострення.

У деяких випадках демонстрація сили ззовні може погіршити відносини Москви та НАТО та підвести їх до межі війни. Хоча дослідникам згодом вдалося уникнути такого розвитку подій, але наслідком цього ставала перемога Росії над Україною.

Наукова працівниця Лондонського королівського коледжу Іванка Барзашка, пояснила, що Україна та Захід по-різному тлумачать підтримку суверенітету та територіальної цілісності.

Якщо Київ відповість на провокацію Росії у військовому плані, то це може призвести до втрати підтримки партнерів.

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