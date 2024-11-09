У якому випадку до українців повернуться відключення світла: 2 можливі сценарії

Понад два місяці українці живуть без відключень електроенергії. Однак стабілізаційні, чи навіть аварійні відключення світла можуть повернутися.

Про це 24 Каналу сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він назвав умови, за яких Україна може повернутися до графіків вимкнення світла.

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Можливі сценарії з відключеннями світла

Є щонайменше два фактори, які суттєво впливають на обмеження електроенергії для споживачів, чи їх відсутність: російські атаки та погода взимку.

Перший чинник – ракетні та дронові атаки. Він вкрай непередбачуваний. Я тут взагалі не беруся щось обговорювати. А другий – якою буде зима,

– зазначив Харченко.

За його словами, якщо будуть морози – мінус 10 – 15 градусів й особливо, якщо така температура триматиметься два – три тижні поспіль, то уникнути відключень буде практично неможливо.

Обмеження будуть, проте вони не будуть апокаліпсисом. Вся інфраструктура, зокрема опалення, працюватиме, але може бути таке, що щонайменше одну чергу обмежень доведеться залучати,

– мовив директор Центру досліджень енергетики.

У загальному при температурі до 0 градусів Україна зможе обійтися без відключень за умови, що вся енергосистема й насамперед атомні електростанції працюватимуть у повному обсязі.

До мінус 5 градусів балансування – може пройдемо, а може й ні. Але якщо температура опускатиметься ще нижче, то, найімовірніше, що відключення будуть,

– додав Харченко.

До слова, прем'єр-міністра України Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергосистемі наразі під контролем. Втім, як пройде зима залежатиме насамперед від інтенсивності російських атак.