За їх планом, тут мали зустрічати: Буданов пригадав як росіяни планували йти на Харків

Росіяни на початку війни планували зайти у Харків урочистим маршем. Адже вороги думали зайти швидко та нахабно, розраховуючи на підтримку в Україні.

Тобто окупанти йшли колоною на місто та не планували його знищувати, адже не очікували на спротив з української сторони. У документальному фільмі журналіста Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" очільник української розвідки пригадав, що росіяни очікували на те, що їх зустрічатимуть, пише 24 Канал.

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Що сказав Буданов про очікування росіян

Та їх мали зустрічати. Тут виключно окремі люди могли зі зброєю кудись у той бік стрільнути. Але що таке окрема людина,

– заявив розвідник.

За його словами, за два тижні до цих подій була одна цікава нарада росіян, на якій в черговий раз почали дискусію, чи все готове і почалась певна невпевненість, що там всі не так вже і сильно чекають російських вояків.

"І було підняте питання – а куди витрачались кошти скільки років. На наступній нараді всі сказали: "Знаєте, там все готове. Треба заходити", – пригадав Буданов.

Натомість уточнив, що всі ці кошти росіяни розкрадали. На інформаційну підготовку гроші подекуди йшли, проте не на все інше.

Росіяни не чекали спротиву на Харківщині

Начальник управління Служби безпеки України в Харківській області Олександр Куць розповів, що росіяни не очікували спротиву, вони думали, що зайдуть в Харків і їх будуть зустрічати з квітами, з пирогами. Натомість харків'яни захищали своє місто, що розлютило російських загарбників.

Командир 92-ї окремої механізованої бригади Павло Федосенко розповів, що, коли росіяни почали наступати, то він дав команду "вогонь на ураження". Адже завданням наших військових було стримати ворога.

Федосенко зауважив, що тоді окупанти зрозуміли, що Харків – велике місто і просто так його не взяти, адже воно підготовлене до штурму досить добре.

"Принаймні там люди налаштовані триматись до останнього подиху. Тому вони відмовились від задуму брати Харків штурмом. Вони спробували блокувати його з усіх боків, зробити щось на кшталт "блокади Ленінграда" під час Другої світової війни", – розповів командир 92 бригади.

Сирський пригадував, що володіння Харковом було для росіян принциповим

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що для ворога Харків був принциповим і вони хотіли його контролювати. Зокрема, тому, що російські загарбники завжди зазіхали на Слобожанщину.

Історично. І якщо наразі взяти Харків – це промисловий центр, це велика кількість працюючих високотехнологічних підприємств, це потужний центр культури. І, звичайно ж, володіння таким центром для них (росіян – 24 Канал) було принциповим,

– заявив Сирський.

За його словами, володіння Харковом мало величезне моральне значення як для Росії, такі й для України. Та наші військові вистояли й росіяни не захопили місто, хоч і окупували частину області. Проте восени 2022 року ЗСУ і звідти вибили ворога.