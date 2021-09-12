За запитом України: в аеропорту Праги затримали російського окупанта

В аеропорту Праги 12 вересня затримали росіянина, який причетний до окупації Криму в 2014 році. Арешт відбувся на основі українського ордера.

Чеська поліція затримала російського окупанта на вимогу України. Ним є проросійський активіст Олександр Франчетті.

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Затриманим давно цікавились спецслужби

Франчетті був учасником подій у Криму в 2014 році, коли Росія окупувала його та провела незаконний референдум за приєднання півострова до себе.

За декілька днів до початку російської окупації він створив угрупування "Північний вітер", яке складалося з 11 людей. Усі вони відповідали за охорону електропередач та газопроводу, а також мали виявляти "екстремістські групи". Угрупування Франчетті співпрацювало з ВМС Росії.

Чеські спецслужби зацікавилися Олександром Фрачетті ще у 2019 році. Він з 2000 року живе у Чехії, а з 2014 року часто відвідує Крим. Водночас окупант заявляє, що він не порушує міжнародне право.

Ймовірно, найближчим часом Франчетті передадуть Україні.

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