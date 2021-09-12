За запитом України: в аеропорту Праги затримали російського окупанта
Джерело:"Радіо Свобода"
В аеропорту Праги 12 вересня затримали росіянина, який причетний до окупації Криму в 2014 році. Арешт відбувся на основі українського ордера.
Чеська поліція затримала російського окупанта на вимогу України. Ним є проросійський активіст Олександр Франчетті.
Цікаво Агента ФСБ, який збирав розвіддані проти ЗСУ, засудили до 8 років: що про нього відомо
Затриманим давно цікавились спецслужби
Франчетті був учасником подій у Криму в 2014 році, коли Росія окупувала його та провела незаконний референдум за приєднання півострова до себе.
За декілька днів до початку російської окупації він створив угрупування "Північний вітер", яке складалося з 11 людей. Усі вони відповідали за охорону електропередач та газопроводу, а також мали виявляти "екстремістські групи". Угрупування Франчетті співпрацювало з ВМС Росії.
Чеські спецслужби зацікавилися Олександром Фрачетті ще у 2019 році. Він з 2000 року живе у Чехії, а з 2014 року часто відвідує Крим. Водночас окупант заявляє, що він не порушує міжнародне право.
Ймовірно, найближчим часом Франчетті передадуть Україні.
Останні гучні затримання росіян в Україні
- 12 серпня 2021 року СБУ затримала російського шпигуна, який передавав спецслужбам інформацію про українську армію та її озброєння.
- 18 серпня співробітники СБУ викрили двох агентів ФСБ, які намагалися завербувати українського офіцера.
- 31 серпня в СБУ повідомили про затримання агента ФСБ, який за допомогою саморобної вибухівки мав убити фахівця ЗСУ з озброєнь.