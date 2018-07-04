За Луніним стежило багато топ-клубів Європи, – футбольний агент

Агент таких зірок українського футбола, як Андрій Шовковський, Олег Блохін, Андрій Гусін Шандор Варга розповів, що за молодим гравцем збірної України Андрієм Луніним стежили багато топ-клубів Європи і що у хлопця є талант.

Слова Варги приводить видання Footboom.

"Насправді за Луніним стежили багато топ-клуби Європи, де дуже серйозна скаутська система. Не дивно, що "Арсенал", "Реал" та інші клуби звернули на нього увагу. Подивившись кілька матчів з його участю, побачив, що у хлопця дійсно є талант. Все буде залежати тільки від нього", – заявив він.

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Футбольний агент вважає, що Лунін не помилився з переходом у "Реал".

"Реал" – відмінна команда. Хіба можна помилитися, переходячи в "королівський клуб"? Одного разу після матчу ми спілкувалися на стадіоні в кімнаті Арсена Венгера. Зазвичай там збираються його друзі, де обговорюються різні теми. Ми випили по келиху вина. Раптом до мене підійшов тренер воротарів "Арсеналу" і запитав: "Шандор, що думаєш про Луніна?". Я трохи розгубився, бо не стежив за грою цього хлопця. – "Поки що нічого не можу тобі сказати, але обов'язково за ним простежу", – була моя відповідь", – підсумував Шандор Варга.

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Лунін підписав контракт з "Реалом" на шість сезонів. За неофіційною інформацією, "вершкові" заплатили "Зорі" близько 14 мільйонів євро.

Повідомлялося, що Лунін відправиться на передсезонні збори з першою командою, після чого буде вирішено – залишити його в команді або відправити в оренду. Якщо ж справа дійде до оренди, то напевно "Реал" відпустить його тільки в іспанський клуб для адаптації до середовища.