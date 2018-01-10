За мотивами серіалу "Гра престолів" відкрили сніговий готель: вражаючі фото

У знаменитому Lapland Hotels Snow Village у Фінляндії з'явився готель за мотивами популярного серіалу "Гра престолів", створений спільно з HBO Nordic.

Головне гасло готелю "Зима вже прийшла" тож, підлога, стіни та навіть ліжка – виготовлені зі снігу та льоду. Оренда двомісного номеру на ніч коштує від 180 євро, а ліжко можна орендувати за 70 євро. Якщо ж хочеться лише подивитись – можна за 18 євро придбати лише вхідний квиток.

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​Готель за мотивами серіалу "Гра престолів"

Також готель пропонує провести у них церемонію одруження та відчути себе справжнім Джоном Сноу та Ігрітт.



​Готель за мотивами серіалу "Гра престолів"

Творці запевняють, що навіть проста прогулянка або екскурсія без зупинки в номері принесе багато теплих, незважаючи на фактичну температуру, вражень.



​Готель за мотивами серіалу "Гра престолів"

Оцінити готель можна до 8 квітня, потім він припинить своє існування.



​Готель за мотивами серіалу "Гра престолів"



Готель за мотивами серіалу "Гра престолів"