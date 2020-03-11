За опалення у лютому в Києві прийдуть платіжки з суттєвою знижкою: деталі

Платіжки за опалення і гарячу воду за лютий 2020 року у Києві мешканці міста отримають зі знижкою у 26%. Вартість комунальних послуг перерахували, враховуючи низьку ціну на газ саме у цей період.

Про це мовиться у заяві КП "Київтеплоенерго", опублікованій на сайті КМДА 10 березня.

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Раніше ціну газу визначали однаковою перед опалювальним сезоном для усіх теплових компаній. Це важливо, бо ціна газу в тарифі на опалення та гарячу воду – це майже 80% суми.

З грудня 2019 року уряд запустив механізм, що дозволяє у платіжках за опалення та гарячу воду враховувати ціну на газ, актуальну саме в розрахунковому періоді. Саме завдяки цьому кияни отримують у лютому знижку у 26%.

Які тарифи рахували у платіжках за опалення

У будинках з лічильниками вартість однієї гігакалорії теплової енергії – 1224 гривні 26 копійок (стандартний тариф становить 1654 гривні 41 копійку).

Для будинків без лічильників вартість опалення одного квадратного метра – 24 гривні 34 копійки (нормативний тариф – 38 гривень 50 копійок).

Скільки коштувала гаряча вода в Києві у лютому

У КП "Київтеплоенерго" кажуть, що вартість одного метра кубічного гарячої води зменшилась приблизно на 23 гривні.

Загалом за лютий 2020 у Києві місцеві мешканці завдяки перерахунку зекономлять 414 мільйонів гривень.



Ціна на газ та ціна на опалення для киян / Інфографіка КМДА

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