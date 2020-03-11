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      За опалення у лютому в Києві прийдуть платіжки з суттєвою знижкою: деталі

      - Читать новость на русском
      Платіжки в лютому будуть на 26 відсотків меншими / Колаж 24 каналу

      Платіжки за опалення і гарячу воду за лютий 2020 року у Києві мешканці міста отримають зі знижкою у 26%. Вартість комунальних послуг перерахували, враховуючи низьку ціну на газ саме у цей період.

      Про це мовиться у заяві КП "Київтеплоенерго", опублікованій на сайті КМДА 10 березня. 

      Читайте також Шмигаль про ціни на тепло: Протягом січня та лютого тарифи було знижено на 5 – 31%

      Раніше ціну газу визначали однаковою перед опалювальним сезоном для усіх теплових компаній. Це важливо, бо ціна газу в тарифі на опалення та гарячу воду – це майже 80% суми. 

      З грудня 2019 року уряд запустив механізм, що дозволяє у платіжках за опалення та гарячу воду враховувати ціну на газ, актуальну саме в розрахунковому періоді. Саме завдяки цьому кияни отримують у лютому знижку у 26%. 

      Які тарифи рахували у платіжках за опалення 

      • У будинках з лічильниками вартість однієї гігакалорії теплової енергії – 1224 гривні 26 копійок (стандартний тариф становить 1654 гривні 41 копійку).
      • Для будинків без лічильників вартість опалення одного квадратного метра – 24 гривні 34 копійки (нормативний тариф – 38 гривень 50 копійок).

      Скільки коштувала гаряча вода в Києві у лютому

      • У КП "Київтеплоенерго" кажуть, що вартість одного метра кубічного гарячої води зменшилась приблизно на 23 гривні. 

      Загалом за лютий 2020 у Києві місцеві мешканці завдяки перерахунку зекономлять 414 мільйонів гривень.


      Ціна на газ та ціна на опалення для киян / Інфографіка КМДА

      Прийшла платіжка за комуналку з великою сумою: що робити – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Кабмін планує заборонити масові заходи та ввести карантин, – ЗМІ
      10 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Водопостачання Комунальні послуги Тарифи на газ Опалювальний сезон Новини Києва КМДА
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