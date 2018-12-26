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      За останні 23 роки українці відчувають себе найщасливішими

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      За останні 23 роки українці відчувають себе найщасливішими
      За останні 23 роки українці відчувають себе найщасливішими / proudofukraine.com

      Інститут соціології провів дослідження та виявив, що українці вперше вважають себе найбільш щасливими з 1995 року.

      Про це заявила соціолог Ірина Бекешкіна, пише ТСН.

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      Індекс соціального самопочуття почали вимірювати ще у 1995. Вперше за весь період цей показник, який складається з 20 пунктів, показав 50 на 50 задоволених і незадоволених життям українців.

      Статистика показує, що 53% українцям не вистачило медичної допомоги у 2017 році, а у 2018 – 45% українців. Не було можливості проводити відпустку у 62% українців, а цього року цей показник знизився до 54%.

      46% українців мали можливість піти у відпустку
      46% українців мали можливість піти у відпустку

      У 2017 році не було повноцінного дозвілля у 49% людей, а цього року – у 44%. Не мали можливості харчуватися відповідно до своїх смаків 52% українців, а у 2018 році кількість таких людей скоротилася до 43%.

      Соціолог Ірина Бекешкіна пояснює цей факт з загальною ситуацією, люди зменшили свої вимоги.

       
      Соціолог Ірина Бекешкіна

      “Така гіпотеза може бути, що у людей просто менші потреби, але суперечить один показник. Найкращий за всі роки показник "вистачає на все необхідне" - було 11, а стало 18. Тобто, я не кажу, що всі люди, але приблизно половина – це негативне самопочуття, але люди стали заробляти більше та очевидно і показник інтегрального самопочуття підвищився”

      Економісти зазначають певні позитивні фактори – на полицях з'явилося більше українського продукту, безвізовий режим та лоукости, які дозволяють подорожувати за кордон дешевше. Проте однозначно результатам дослідження економісти вірити не поспішають.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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