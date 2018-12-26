За останні 23 роки українці відчувають себе найщасливішими

Інститут соціології провів дослідження та виявив, що українці вперше вважають себе найбільш щасливими з 1995 року.

Про це заявила соціолог Ірина Бекешкіна, пише ТСН.

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Індекс соціального самопочуття почали вимірювати ще у 1995. Вперше за весь період цей показник, який складається з 20 пунктів, показав 50 на 50 задоволених і незадоволених життям українців.

Статистика показує, що 53% українцям не вистачило медичної допомоги у 2017 році, а у 2018 – 45% українців. Не було можливості проводити відпустку у 62% українців, а цього року цей показник знизився до 54%.



46% українців мали можливість піти у відпустку

У 2017 році не було повноцінного дозвілля у 49% людей, а цього року – у 44%. Не мали можливості харчуватися відповідно до своїх смаків 52% українців, а у 2018 році кількість таких людей скоротилася до 43%.

Соціолог Ірина Бекешкіна пояснює цей факт з загальною ситуацією, люди зменшили свої вимоги.

Соціолог Ірина Бекешкіна “Така гіпотеза може бути, що у людей просто менші потреби, але суперечить один показник. Найкращий за всі роки показник "вистачає на все необхідне" - було 11, а стало 18. Тобто, я не кажу, що всі люди, але приблизно половина – це негативне самопочуття, але люди стали заробляти більше та очевидно і показник інтегрального самопочуття підвищився”

Економісти зазначають певні позитивні фактори – на полицях з'явилося більше українського продукту, безвізовий режим та лоукости, які дозволяють подорожувати за кордон дешевше. Проте однозначно результатам дослідження економісти вірити не поспішають.

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