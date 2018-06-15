За податкові махінації Кріштіану Роналду "світив" реальний термін, але дали 2 роки умовно
Нападник "Реалу" та капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду, щоб не отримати реального тюремного терміну, погодився укласти угоду з іспанським слідством.
У гучній справі про ухилення від сплати податків зірка "Реала" погодився сплатити штраф у розмірі 18,8 мільйона євро та покарання у вигляді два роки в'язниці умовно, пише видання El Mundo.
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Відповідно до іспанських законів, умовний термін для Роналду може стати реальним, якщо впродовж двох років він хоча б раз порушить закон.
Капітана збірної Португалії та нападника мадридського "Реалу" звинувачували у приховуванні від податкової служби приблизно 14,7 мільйона євро. Йому загрожував реальний термін – до 5 років ув’язнення.
Сам футболіст і його захист наполягав, що він не порушував закон і не намагався ухилитися від сплати податків.
У п’ятницю, 15 червня, Кріштіану Роналду разом зі збірною Португалії має зіграти перший матч в рамках ЧС-2018 у Росії проти збірної Іспанії.