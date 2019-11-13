За схемою Януковича: чому втік президент Болівії та хто тепер очолюватиме країну

Попередній президент Болівії Ево Моралес втік під час масових протестів у країні. Він вилетів до Мексики і там попросив прихистку. Тепер виконувати обов'язки президента буде Жанін Аньєс.

Вона раніше обіймала посаду другого віцеспікера Палати сенаторів тамтешнього парламенту.

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Очолювати країну Жанін Аньєс буде до наступних виборів, що відбудуться у найближчі 90 днів.



Жанін Аньєс

Чому втік президент Ево Маролес?

Болівійський, тепер вже колишній, президент виклав в мережу пост та написав, що саме так йому довелось спати після відставки.

"МЗС Мексики прийняло рішення про надання політичного притулку Ево Моралесу з гуманітарних питань і внаслідок надзвичайної ситуації, з якою він зіткнувся у Болівії, де є загроза його життя", – написав він.

Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. pic.twitter.com/O1EpDhS5Qw — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 листопада 2019 р.

Що відомо про Ево Моралеса?Ево Моралес – 80-ий президент Болівії, який правив країною протягом 13,5 років – з 2006 року. На новий президентський термін він був обраний під час виборів 20 жовтня 2019 року.



За час свого президентства Моралес неодноразово потрапляв у різноманітні скандали – корупційні, призначення родичів на керівні посади і навіть перегляд порнографічних фільмів під час судового засідання.

Чому в Болівії протестують люди?

Протести у Болівії почались ще наприкінці жовтня. Тоді виборча комісія оголосила про переобрання Моралеса на черговий термін. Люди не згодні з результатами виборів, а опозиція запідозрила диктатора у фальсифікаціях. Аби хоч якось вгамувати розлючених болівійців, Моралес на вимогу командувача армії подав у відставку.



Протести в Болівії

А ось сусід Моралес, венесуельський диктатор Мадуро і прихильник Путіна, вже звикло звинувачує у всьому Сполучені Штати. Мовляв, переворот у Болівії фінансує Вашингтон.

"Держпереворот проти президента Моралеса у Болівії фінансувався та керувався з Білого дому. Вони спричинили усі перевороти у Південній Америці за останнє століття", – сказав Ніколас Мадуро.

Президента Болівії порівнюють з втікачем Януковичем

В Україні ж порівнюють втечу болівійського Ево Моралеса з українським президентом-втікачем Януковичем.

З нас вже приклад беруть в Болівії. Там колишній президент до Мексики поїхав, звісно, краще, ніж Ростов, але ж приклад поєднання емоцій та рішучості працює добре. І в соціальних мережах там про Майдан згадують. Приємно,

– написав ексміністр МЗС Павло Клімкін.

З нас вже приклад беруть в Болівії. Там колишній президент до Мексики поїхав, звісно, краще, ніж Ростов, але ж приклад поєднання емоцій та рішучості працює добре. І в соціальних мережах там про Майдан згадують. Приємно — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 листопада 2019 р.

А ось жителі Болівії зітхнули з полегшенням, щойно країна залишилась без президента. Кажуть, тепер відчувають свободу у країні. Ось так країна позбулася тринадцятирічного правління диктатора Моралеса, якого підтримувала Москва. Та чи позбудеться впливу Білокам'яної – покаже час.