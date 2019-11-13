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      За схемою Януковича: чому втік президент Болівії та хто тепер очолюватиме країну

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      Попередній президент Болівії Ево Моралес втік під час масових протестів у країні. Він вилетів до Мексики і там попросив прихистку. Тепер виконувати обов'язки президента буде Жанін Аньєс.

      Вона раніше обіймала посаду другого віцеспікера Палати сенаторів тамтешнього парламенту. 

      Читайте також: Президент Болівії пішов у відставку через місяць після виборів

      Очолювати країну Жанін Аньєс буде до наступних виборів, що відбудуться у найближчі 90 днів.

      Жанін Аньєс
      Жанін Аньєс

      Чому втік президент Ево Маролес?

      Болівійський, тепер вже колишній, президент виклав в мережу пост та написав, що саме так йому довелось спати після відставки.

      "МЗС Мексики прийняло рішення про надання політичного притулку Ево Моралесу з гуманітарних питань і внаслідок надзвичайної ситуації, з якою він зіткнувся у Болівії, де є загроза його життя", – написав він.

      Що відомо про Ево Моралеса?Ево Моралес – 80-ий президент Болівії, який правив країною протягом 13,5 років – з 2006 року. На новий президентський термін він був обраний під час виборів 20 жовтня 2019 року.

      За час свого президентства Моралес неодноразово потрапляв у різноманітні скандали – корупційні, призначення родичів на керівні посади і навіть перегляд порнографічних фільмів під час судового засідання.

      Чому в Болівії протестують люди?

      Протести у Болівії почались ще наприкінці жовтня. Тоді виборча комісія оголосила про переобрання Моралеса на черговий термін. Люди не згодні з результатами виборів, а опозиція запідозрила диктатора у фальсифікаціях. Аби хоч якось вгамувати розлючених болівійців, Моралес на вимогу командувача армії подав у відставку.

      Протести в Болівії
      Протести в Болівії

      А ось сусід Моралес, венесуельський диктатор Мадуро і прихильник Путіна, вже звикло звинувачує у всьому Сполучені Штати. Мовляв, переворот у Болівії фінансує Вашингтон.

      "Держпереворот проти президента Моралеса у Болівії фінансувався та керувався з Білого дому. Вони спричинили усі перевороти у Південній Америці за останнє століття", – сказав Ніколас Мадуро.

      Президента Болівії порівнюють з втікачем Януковичем

      В Україні ж порівнюють втечу болівійського Ево Моралеса з українським президентом-втікачем Януковичем.

      З нас вже приклад беруть в Болівії. Там колишній президент до Мексики поїхав, звісно, краще, ніж Ростов, але ж приклад поєднання емоцій та рішучості працює добре. І в соціальних мережах там про Майдан згадують. Приємно,
      – написав ексміністр МЗС Павло Клімкін. 

      А ось жителі Болівії зітхнули з полегшенням, щойно країна залишилась без президента. Кажуть, тепер відчувають свободу у країні. Ось так країна позбулася тринадцятирічного правління диктатора Моралеса, якого підтримувала Москва. Та чи позбудеться впливу Білокам'яної – покаже час.

      blog_ava
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      сьогодні
      5919
      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Новини політики Болівія Віктор Янукович Павло Клімкін Протести
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