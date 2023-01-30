У Росії хлопець у 30-градусний мороз залишився у літніх кросівках: йому ампутували ноги

У російському Забайкаллі вирує негода. Через сильні морози місцевий мешканець залишився у літніх кросівках і у підсумку йому ампутували ноги.

Зараз у Забайкаллі до 30 градусів морозу. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росіянину ампутували ноги

Так, хлопець на ім'я Нікіта вирішив поїхати з міста на вихідні і на дорозі в нього зламалася машина. Вночі температура повітря впала до -30 градусів і росіянин у літніх кросівках замерз.

Внаслідок цього хлопця довелось госпіталізувати до опікового центру Читинської лікарні з обмороженням кінцівок.

У підсумку через сильне обмороження росіянину ампутували ноги.

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