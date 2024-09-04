Гроші російських олігархів для Маска: чи заблокують Twitter X, як це вже зробила Бразилія

.

Телеком-регулятор Бразилії 30 серпня заявив про призупинення доступу до соцмережі X Ілона Маска – колишнього твітера. Причина блокування X у південноамериканській країні – багатомісячна тяганина з Маском. Популярна соцмережа пропустила термін, встановлений судом напередодні блокування – у X мали призначити законного представника у Бразилії.

Блокування X у Бразилії – один із низки випадків блокування соцмереж у різних країнах за останні місяці. Серед них – уповільнення YouTube у Росії, тимчасове блокування інстаграму в Туреччині, затримання творця телеграму Павла Дурова у Франції.

24 Канал проаналізував, що сталося з X у Бразилії, які зв'язки екствітера з Росією та чи загрожує "бан" цій соцмережі в інших країнах.

Чому заблокували X у Бразилії та як відреагував Маск

Закриття доступу до X у країні стало результатом тяганини між бразильським судом та Ілоном Маском, повідомляє Reuters. Суддя Верховного суду Бразилії Александр де Мораєс наполягав на тому, що соцмережі потребують регулювання хейтспічу, мови ненависті. Маск же стверджував, що де Мораєс намагався застосувати необґрунтовану цензуру.

Вони закривають джерело правди №1 у Бразилії,

– повідомив Маск у дописі на X.

Три провідні телеком-оператори Бразилії почали блокувати доступ до X в ніч проти суботи, 31 серпня. Рішення суду може призвести до того, що X втратить один зі своїх найбільших ринків на тлі падіння доходів від реклами.



Александр де Мораєс / Фото Bloomberg

Історія "Маск проти Бразилії" уже призвела до заморожування банківських рахунків провайдера супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Маска у Бразилії. За рішенням суду, X лишатиметься заблокованим, поки адміністрація компанії не виконає всі судові розпорядження, включно зі сплатою понад 3 мільйонів доларів штрафу, а також призначить юридичного представника, як того вимагає законодавство Бразилії. Тим часом Starlink просила суд не блокувати її рахунки, стверджуючи, що компанія виконала всі судові розпорядження. Цей запит суд відхилив.

Суддя також постановив штрафувати тих, хто заходитиме на X через VPN. Штраф становитиме 50 000 реалів (9 000 доларів) на день. Магазини застосунків Apple та Google уже отримали вказівки видалити X і запровадити так звані перешкоди проти VPN для бразильських користувачів. Але пізніше Мораєс скасував цю частину свого наказу, заявивши, що вона не знадобиться.

Як таке стало можливим у Бразилії На відміну від інших країн, судді Верховного суду Бразилії мають широкі повноваження приймати односторонні рішення. Але це не знадобилося у випадку з X, де Мораєса підтримала більшість суддів із 11 членів суду, зокрема й голова Верховного суду Роберто Баррозу. Уже цього тижня Верховний суд підтримав рішення де Мораєса.



Суперечка навколо X у Бразилії сягає корінням у початок 2024 року, коли де Мораєс вимагав від X заблокувати акаунти, причетні до поширення фейкових новин. Маск назвав це розпорядження випадком цензури та закрив офіси компанії у Бразилії. Водночас послуги його компаній продовжили діяти у країні, а Starlink продовжував обслуговувати бразильців, включно з військовими, безкоштовно, "доки це питання не буде вирішено".



За словами президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілва, всі підприємства, які працюють у країні, повинні виконувати свої юридичні зобов’язання.

Просто те, що у хлопця багато грошей, не означає, що він може не поважати закон,

– сказав бразильський лідер на місцевому радіо.

Маск висміяв президента Бразилії, назвавши його "болонкою" Мораєса, а самого суддю – диктатором. Маск також закликав до відставки де Мораєса та процитував письменницю-трампістку Ешлі Сент-Клер, яка написала про начебто заплановані протести бразильців 7 вересня.

3 вересня Starlink погодилася заблокувати доступ до X у Бразилії. Раніше компанія відмовилася обмежити соцмережу, якщо Бразилія не розморозить її фінансові активи. Водночас у Starlink повідомили, що команда "робить усе можливе", щоб користувачі з Бразилії залишалися на зв'язку.

Де ще заблоковано X Як і з рештою соцмереж, доступ до X заблоковано здебільшого у тоталітарних чи авторитарних країнах. У 2021 році упродовж семи місяців Twitter не працював у Нігерії через видалення твіту президента Мухаммаду Бухарі.



У Росії Twitter був уповільнений з 2021 року, а у березні 2022-го взагалі заблокований разом з іншими західними соцмережами. Також платформа заблокована у Китаї, Ірані, М'янмі, Північній Кореї, Пакистані, Узбекистані та Туркменістані. Як і з рештою соцмереж, доступ до X заблоковано здебільшого у тоталітарних чи авторитарних країнах. У 2021 році упродовж семи місяців Twitter не працював у Нігерії через видалення твіту президента Мухаммаду Бухарі.У Росії Twitter був уповільнений з 2021 року, а у березні 2022-го взагалі заблокований разом з іншими західними соцмережами. Також платформа заблокована у Китаї, Ірані, М'янмі, Північній Кореї, Пакистані, Узбекистані та Туркменістані.

До теми КНДР 2․0 і обмежений "чебурнет": чи заблокують у Росії телеграм і для чого це Кремлю

Які наслідки матиме блокування X у Бразилії

Рішення суду заблокувати X у Бразилії, швидше за все, відштовхне інвесторів та зашкодить країні, вважає американський мільярдер, керівник хедж-фонду Pershing Square Capital Management Білл Акман.

"Незаконне блокування в Бразилії X і заморожування рахунків у Starlink поставили Бразилію на швидкий шлях до перетворення на ринок, непридатний для інвестування. Китай вчинив подібні дії, що призвело до втечі капіталу та обвалу оцінок. Те саме станеться з Бразилією, якщо вони швидко не відступлять від цих незаконних дій", – написав Акман у X.

Читайте також "Хворий Трамп і Гарріс": як ШІ Маска створює фейки на мільйонну аудиторію під вибори США

До блокування у Бразилії було майже 22 мільйони користувачів X. Тепер, на тлі загрози штрафів у 9 000 доларів, багато користувачів перейшли на інші платформи. Наприклад, понад пів мільйона людей доєдналися до Bluesky, конкурента X. У соцмережі кажуть, що Бразилія показує "найвищий рівень активності".

Блокування X – лише частина загальної картини в Бразилії. В інтерв'ю на початку 2024 року суддя де Мораєс зазначив:

Бразильський народ знає, що свобода слова – це не свобода агресії. Вони знають, що свобода слова – це не свобода поширювати ненависть, расизм, мізогінію та гомофобію.

Це викликало супротив ультраправих та прихильників "бразильського Трампа" – експрезидента Жаїра Болсонару, які виступають не тільки проти блокування X, а й проти Верховного суду загалом. Цілком ймовірно, що нинішнє блокування дійсно посилить соціальну напругу, до чого і закликав Ілон Маск.

Після обмеження у Бразилії Ілон Маск заявив, що інші країни, включно зі США, слідуватимуть за Бразилією та заборонять його соцмережу. Водночас в жодній країні, крім азійських диктатур та автократій і однієї африканської країни, X не заблоковано. Бразилія – єдиний випадок, і це може бути як початком масового блокування X на умовному заході, так і глухим кутом, який скасують самі судді.

В США та жодній з країн ЄС X не заблоковано, тож Україна, яка в цьому стежить за євроатлантичними тенденціями, не планує блокувати соцмережу. Ба більше, такі заяви, на відміну від закликів заблокувати телеграм, ніколи не лунали від українських законодавців.

Однак те, що гіганти компанії соцмереж стоять вище національного законодавства та, власне, є окремими державами без правил, призводить до закономірних наслідків. Приклад тому – арешт у Франції Павла Дурова, засновника Telegram, за безконтрольний обіг наркоторгівлі та сексуалізованого контенту у месенджері.

Російський слід соцмережі Маска

Ще одна проблема соцмереж – зв'язок із токсичною Росією. У телеграма він прямий – його засновник є росіянином із непідтвердженими зв'язками зі спецслужбами Росії. У X цей зв'язок також є – у серпні стало відомо, що з придбанням твітера Маску допомагали російські гроші.

Судові документи від окружного суду США Північного округу Каліфорнії, опубліковані The Washingtion Post, проливають світло на акціонерів та інвесторів, які допомогли Маску профінансувати придбання Twitter за 44 мільярди доларів у 2022 році. У документі перераховано близько 100 організацій і осіб, включно з відомими підприємцями Кремнієвої долини, а також тими, хто має зв'язки з російськими олігархами.

Одна з компаній у списку – 8VC, венчурна компанія, співзасновником якої є Джо Лонсдейл, за сумісництвом – співзасновник розвідувальної компанії та платформи аналізу даних Palantir. 8VC інвестувала в оборонні проєкти США. На сайті компанії у розділі персоналу можна побачити Дениса Авена і Джека Мошковича – синів підсанкційних російських олігархів Петра Авена і Вадима Мошковича.

Перший є співзасновником Альфа-Банку, найбільшого російського приватного банку, та інвестиційної компанії LetterOne Holdings. Він потрапив під санкції, застосовані до росіян через агресію проти України. Мошкович, тим часом розбагатів на агропромисловому бізнесі своєї компанії Rusagro Group.

Джо Лонсдейл уже відреагував на новину, заявивши, що "Америка – дивовижна країна, яка приваблює найкращих і найрозумніших", маючи на увазі росіян Авена і Мошковича, а також відмовився коментувати запити медіа з цієї теми.

Я працюю з колегами різного походження – чоловіками та жінками з Айови чи Каліфорнії, з Техасу та з Аргентини, є навіть близькі друзі та соратники з Китаю та Ірану та з багатьох інших місць, зокрема з Росії… Я ненавиджу Путіна, і я працював над допомогою у знищенні терористів та врятуванні американських мільярдів доларів, щоб зробити нас більш компетентними у стримуванні ворогів – принаймні так само вдало, як будь-який американець у секторі оборони. Але в нас також є важлива робота в інших сферах, і я не погоджуюся, що для нас вдалою стратегією є ізоляція найрозумніших, багатих росіян,

– написав Лонсдейл.

За словами засновника компанії, немає причин розривати співпрацю з Авеном та Мошковичем, адже від їхніх батьків не брали грошей, а самі сини російських олігархів є "талантами".

До теми Дуров приїздив у Росію понад 50 разів з 2015 по 2021 роки, – "Важливі історії"

Дійсно, історія з Авеном та Мошковичем, які мають досить опосередкований зв'язок із X, не дотягує до історії Дурова та його візитів до Росії.

Сам Маск, який є власником X, уже неодноразово робив заяви про припинення підтримки України та залякував Третьою світовою війною, тож ще один російський слід не зробить його соцмережу гірше. Соцмережу, яка досі дуже популярна серед українців.