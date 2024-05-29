Про це йшлося на зустрічі їх представників та Держлікслужби 28 травня, інформує 24 Канал. На зустрічі був присутній голова служби Роман Ісаєнко.

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Зараз сервіси готують свої варіанти і представлять їх державному регулятору. Про це розповів співзасновник tabletki.ua Олександр Муравщик, який був на зібранні.

"Tabletki.ua готують свої пропозиції змін до ліцензійних умов, які враховували б інтереси українського споживача. Найближчим часом ми чекаємо на наступну робочу зустріч, де будемо обговорювати перший проєкт таких змін", – зазначив він.

За словами Муравщика, Держлікслужба загалом підтримує роботу таких сервісів, як аптечні прайс-агрегатори.

На зустрічі Держлікслужба наголосила, що не має зауважень до сервісу Tabletki.ua та й загалом підтримує роботу прайс-агрегаторів. Також чиновники підтвердили, що готові до зміни ліцензійних умов, щоб закріпити право аптек на роботу з прайс-агрегаторами. Окремо відмітили, що прайс-агрегатори не є частиною електронної торгівлі лікарськими засобами: це лише обмін між споживачами та аптеками інформацією про ліки, ціни на них та можливість бронювання за умови, що придбання ліків споживачем відбувається безпосередньо в аптеці,

– зауважив співзасновник сервісу tabletki.ua.

Це вже друга зустріч представників сервісів з онлайн-бронювання ліків з держорганами після розголосу намірів Кабміну ухвалити проєкт постанови, яким фактично забороняли роботу аптек з прайс-агрегаторами. На попередній нараді за участі МОЗ, Держлікслужби, першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва та представників аптечних прайс-агрегаторів не дійшли згоди стосовно скасування цієї норми, але відклали ухвалення всієї постанови й домовились доопрацювати документ.

Tabletki.ua – відповідальний сервіс і нашим пріоритетом залишається український споживач і його здоров'я. Ми далі хочемо залишити йому право вибору, можливість знайти необхідні ліки швидше і дешевше. Саме тому ми вважаємо неприпустимою заборону (чи навіть будь-яке ускладнення) можливості бронювати ліки онлайн, порівнювати ціни в аптеках і знаходити краще,

– наголошує співзасновник сервісу з бронювання ліків Олександр Муравщик.

Нагадаємо, що послугами аптечних маркетплейсів користується 30% покупців, при цьому знижки на ліки на таких майданчиках сягають до 15%. Сам же найбільший в Україні аптечний прайс-агрегатор Tabletki.ua ініціював петицію до Уряду не забороняти бронювати ліки онлайн. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.