Об этом шла речь на встрече их представителей и Гослекслужбы 28 мая, информирует 24 Канал. На встрече присутствовал глава службы Роман Исаенко.

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Сейчас сервисы готовят свои варианты и представят их государственному регулятору. Об этом рассказал соучредитель tabletki.ua Александр Муравщик, который был на собрании.

"Tabletki.ua готовят свои предложения изменений в лицензионные условия, которые учитывали бы интересы украинского потребителя. В ближайшее время мы ждем следующую рабочую встречу, где будем обсуждать первый проект таких изменений", – отметил он.

По словам Муравщика, Гослекслужба в целом поддерживает работу таких сервисов, как аптечные прайс-агрегаторы.

На встрече Гослекслужба отметила, что не имеет замечаний к сервису Tabletki.ua и в целом поддерживает работу прайс-агрегаторов. Также чиновники подтвердили, что готовы к изменению лицензионных условий, чтобы закрепить право аптек на работу с прайс-агрегаторами. Отдельно отметили, что прайс-агрегаторы не являются частью электронной торговли лекарственными средствами: это лишь обмен между потребителями и аптеками информацией о лекарствах, цены на них и возможность бронирования при условии, что приобретение лекарств потребителем происходит непосредственно в аптеке,

– отметил соучредитель сервиса tabletki.ua.

Это уже вторая встреча представителей сервисов по онлайн-бронированию лекарств с госорганами после огласки намерений Кабмина принять проект постановления, которым фактически запрещали работу аптек с прайс-агрегаторами. На предыдущем совещании с участием Минздрава, Гослекслужбы, первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва и представителей аптечных прайс-агрегаторов не пришли к согласию относительно отмены этой нормы, но отложили принятие всего постановления и договорились доработать документ.

Tabletki.ua – ответственный сервис и нашим приоритетом остается украинский потребитель и его здоровье. Мы дальше хотим оставить ему право выбора, возможность найти необходимые лекарства быстрее и дешевле. Именно поэтому мы считаем недопустимым запрет (или даже любое осложнение) возможности бронировать лекарства онлайн, сравнивать цены в аптеках и находить лучшее,

– отмечает соучредитель сервиса по бронированию лекарств Александр Муравщик.

Напомним, что услугами аптечных маркетплейсов пользуется 30% покупателей, при этом скидки на лекарства на таких площадках достигают до 15%. Сам же крупнейший в Украине аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua инициировал петицию к Правительству не запрещать бронировать лекарства онлайн. Менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.