У G7 чинять опір плану США щодо повної заборони експорту до Росії: що може зробити Вашингтон

Західні ЗМІ повідомляли, що США з союзниками можуть повністю заборонити експорт до Росії. Але Євросоюз та Японія виступають проти такого плану Сполучених Штатів і вважають його нездійсненим.

Політолог Андрій Вігірінський зауважив, що Європейський Союз складається з багатьох країн, які мають різні інтереси та різну міру взаємовідносин, які вони хочуть зберегти з Росією. Про це він розповів 24 Каналу.

Зверніть увагу Економіка Росії не витримає інтенсивнішої війни, – The Economist

Японія має окрему позицію

На його думку, узгодження такого механізму є нездійсненним.

G7 та Європейський Союз – разом це приблизно 30 країн. І США не можуть передавити в питаннях зовнішнього суверенітету таке об'єднання, як Євросоюз,

– підкреслив політолог.

Окрему позицію в цьому питання має Японія. Попри те її чітку думку щодо війни, яку розв'язала Росія на території України, вона зберігає економічні відносини з країною-агресоркою.

Японія вклала інвестиції зокрема в нафтогазовий комплекс на Сахаліні, з якого продовжує отримувати нафту з Росії,

– пояснив співрозмовник.

Саме тому й прозвучала заява, що прагнення США припинити експорт до Росії в рамках G7 не може бути реалізоване.

Політолог про можливість повну заборону експорту до Росії: дивіться відео

США можуть надати приклад

"Водночас Джозеф Байден під час саміту G7, який відбудеться в травні, може заявити, о США забороняють експорт будь-яких товарів виробництва Сполучених Штатів до Росії. А також висловити прагнення, що решта країн доєднається до них", – припустив Вігірінський.

Окрім того, важливе питання, як проконтролювати процес заборони експорту до країни-агресорки, якби він був застосований.

"Зараз розробляється Євросоюзом 11-й пакет санкцій проти Москви. Він має забезпечити механізм, який дозволить зменшити можливості обходу попередніх санкцій", – повідомив політолог.

Тим самим визнається факт, що вони обходяться Росією за допомогою третіх країн, і відповідно не ефективними.

"Якщо після ухвалення політичного рішення про заборону експорту виникнуть факти про те, що цей механізм не діє, це підіриве авторитет та репутацію тих, хто ці заборони узгодив", – наголосив Андрій Вігірінський.

Нафтогазові доходи Росії / Інфографіка 24 Каналу

Повна заборона експорту до Росії: що відомо