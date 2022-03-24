Заборона GPS і повне ембарго: Зеленський закликав країни G7 накласти нові санкції проти Росії

Сьогодні, 24 березня, Президент України Володимир Зеленський виступив із новим зверненням до учасників термінового саміту "Групи семи".

Однією із головних тем виступу став заклик посилити санкції проти Росії, оскільки саме це може допомогти зупинити російські війська та відновити мир на території Європи, повідомляє 24 канал.

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Які санкції запропонував Зеленській у зверненні до G7

Щоб зупинити воєнну машину країни-агресора та уникнути серйозної продовольчо-політичної безпекової глобальної кризи, Володимир Зеленський закликав заборонити GPS та повністю заблокувати експорт товарів до Росії.

Потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно позбавити Росію можливості використовувати GPS на війні. Це дуже важливо,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що система, яка працює зараз, на жаль, допомагає російським ракетам і бомбам знищувати мирні міста.

Крім того, Президент України ще раз наголосив, що банки Росії повинні бути заблокованими.

Російські банки і, головне – Центробанк Росії, повинні отримати повне блокування від глобальної фінансової системи. Воєнні злочинці повинні залишитись взагалі без грошей,

– йдеться у зверненні Володимира Зеленського.

Натомість він пропонує перетвори заморожені активи Росії у фонд репарації, який допоможе відбудувати Україну.

Дивіться Звернення Зеленського до G7: