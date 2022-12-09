Ще на крок ближче до заборони Московського патріархату: підтримали важливі законопроєкти

В Україні можуть заборонити діяльність церков Московського патріархату. Комітет ВРУ підтримав важливий законопроєкт.

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк. Відповідне рішення комітет ухвалив 9 грудня.

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Комітет підтримав важливий законопроєкт щодо РПЦ

Железняк зауважив, що Московський патріархат в Україні нарешті заборонять.

Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні щойно рекомендував відповідний законопроєкт №8221. Як людина з Маріуполя повністю підтримую рішення, які допомагають вичищати "рускій мір" з України,

– додав нардеп.

За словами нардепки Наталії Піпи Комітет ВРУ підтримав наступні законопроєкти:

№8221 щодо заборони РПЦ та підлеглих їй структур,

№8012 про звернення до КМУ щодо передачі Почаївської лаври та Києво-Печерської лаври ПЦУ,

№8262 про спрощення переходу МП до ПЦУ.

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