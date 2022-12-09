Ще на крок ближче до заборони Московського патріархату: підтримали важливі законопроєкти
9 грудня 2022, 19:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
В Україні можуть заборонити діяльність церков Московського патріархату. Комітет ВРУ підтримав важливий законопроєкт.
Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк. Відповідне рішення комітет ухвалив 9 грудня.
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Комітет підтримав важливий законопроєкт щодо РПЦ
Железняк зауважив, що Московський патріархат в Україні нарешті заборонять.
Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні щойно рекомендував відповідний законопроєкт №8221. Як людина з Маріуполя повністю підтримую рішення, які допомагають вичищати "рускій мір" з України,
– додав нардеп.
За словами нардепки Наталії Піпи Комітет ВРУ підтримав наступні законопроєкти:
- №8221 щодо заборони РПЦ та підлеглих їй структур,
- №8012 про звернення до КМУ щодо передачі Почаївської лаври та Києво-Печерської лаври ПЦУ,
- №8262 про спрощення переходу МП до ПЦУ.
Обшуки в УПЦ МП: коротко
- Нещодавно СБУ навідалася до об'єктів УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській. Також 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.
- Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, СБУ виявила понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Загалом з початку повномасштабної війни Служба безпеки вручила понад 30 підозр та відкрила понад 20 кримінальних справ проти представників УПЦ МП.
- Додамо, що в Україні до 12 років ув’язнення засудили священника УПЦ МП. Він "зливав" позиції Збройних Сил у Сєвєродонецьку.