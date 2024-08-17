Релігійні лідери – "за": Зеленський поговорив з главами церков про заборону УПЦ МП

Вчора відбулася зустріч Володимира Зеленського із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Там, зокрема, порушили питання стосовно заборони Московського патріархату в Україні

Напередодні також глава держави зазначив, що новий законопроєкт про заборону УПЦ МП вже у Верховній Раді, а ще 10 серпня анонсував рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність.

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Що сказав Зеленський під час зустрічі

Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Президент подякував учасникам заходу за постійну підтримку нашої країни та її людей.

Він відзначив роль церков і релігійних організацій у поширенні правди про війну. Адже світ має чути правдивий голос релігійних лідерів і спільнот, бачити, скільки церков та молитовних будинків було знищено внаслідок обстрілів з боку Росії.

Всі ми знаємо, що російську церква Росія, як держава, використовує для придушення незалежності інших держав, зокрема, для придушення України й українців, для обмеження свобод усіх наших людей і тому гарантувати українську духовну незалежність – це наш спільний обов’язок,

– заявив Зеленський.

У відповідь члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій заявили про підтримку курсу на духовну незалежність, захист конституційного ладу, громадської безпеки, прав людини та основних свобод від зловживання з боку Кремля.

"Від початку підтримували й будемо підтримувати такі зміни в законодавстві, які будуть сприяти захисту духовного простору України від "руського міра". Бо без духовної свободи та незалежності від країни-агресора важко буде говорити про справжню свободу для України", – каже митрополит Київський та голова ПЦУ Епіфаній.