Заборона на російські метали, ситуація на фронті: хронологія 780 дня війни
Окупанти продовжують воювати в Україні, а ЗСУ щодня стримують ворога. Наші військові намагаються вигнати ворогів з української землі.
Що відбувається на фронті, як Україна діє на світовій арені, які країни надають нам допомогу – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби на фронті відбулось 97 бойових зіткнень. Зокрема, військові розповіли про ситуацію на різних напрямках: Минулої доби авіація Сил оборони 12 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах росіян. Окрім того, силами та засобами ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59. Також підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по одному району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ ворогів. Сполучені Штати та Британія ухвалили заходи щодо того, щоб розширити заборони на імпорт металів з Росії. Американський Мін'юст пояснив, що: Тобто на Лондонській біржі металів і Чиказькій товарній біржі заборонять приймати будь-який новий алюміній, мідь і нікель, вироблені у Росії. Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що у базах даних є сотні тисяч українців, які ухиляються від мобілізації. Саме тому правоохоронці спільно з представниками ТЦК шукають ухилянтів. Повістку військовозобов'язаному може вручити винятково військовий, співробітник ТЦК. Тож поліція та військові працюють разом на блокпостах.
Ситуація на фронті
Британія та США запровадили заборону на російські метали
У МВС розповіли, як розшукують ухилянтів
У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби на фронті відбулось 97 бойових зіткнень. Зокрема, військові розповіли про ситуацію на різних напрямках:
Минулої доби авіація Сил оборони 12 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах росіян. Окрім того, силами та засобами ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Також підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по одному району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ ворогів.
Сполучені Штати та Британія ухвалили заходи щодо того, щоб розширити заборони на імпорт металів з Росії.
Американський Мін'юст пояснив, що:
Тобто на Лондонській біржі металів і Чиказькій товарній біржі заборонять приймати будь-який новий алюміній, мідь і нікель, вироблені у Росії.
Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що у базах даних є сотні тисяч українців, які ухиляються від мобілізації.
Саме тому правоохоронці спільно з представниками ТЦК шукають ухилянтів. Повістку військовозобов'язаному може вручити винятково військовий, співробітник ТЦК. Тож поліція та військові працюють разом на блокпостах.