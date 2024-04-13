Заборона на російські метали, ситуація на фронті: хронологія 780 дня війни

Окупанти продовжують воювати в Україні, а ЗСУ щодня стримують ворога. Наші військові намагаються вигнати ворогів з української землі.

Що відбувається на фронті, як Україна діє на світовій арені, які країни надають нам допомогу – читайте у тексті 24 Каналу.

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