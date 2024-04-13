Заборона на російські метали, ситуація на фронті: хронологія 780 дня війни

13 квітня 2024, 06:26
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Окупанти продовжують воювати в Україні, а ЗСУ щодня стримують ворога. Наші військові намагаються вигнати ворогів з української землі.

Що відбувається на фронті, як Україна діє на світовій арені, які країни надають нам допомогу – читайте у тексті 24 Каналу

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07:21, 13 квітня

Ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби на фронті відбулось 97 бойових зіткнень. Зокрема, військові розповіли про ситуацію на різних напрямках:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
  • на Сіверському та Слобожанському напрямках – росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки;
  • на Куп'янському напрямку – окупанти наступальних (штурмових) дій не вели;
  • на Лиманському напрямку – один раз атакували позиції наших захисників в районі Торського Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку – ЗСУ відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині;
  • на Авдіївському напрямку – ЗСУ відбили 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області;
  • на Новопавлівському напрямку – Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де окупанти 29 разів намагались прорвати оборону наших військ;
  • на Оріхівському напрямку – ЗСУ 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі;
  • на Херсонському напрямку – окупанти протягом минулої доби здійснили 6 марних атак на позиції наших військ.

Минулої доби авіація Сил оборони 12 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах росіян. Окрім того, силами та засобами ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Також підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по одному району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ ворогів. 

01:54, 13 квітня

Британія та США запровадили заборону на російські метали

Сполучені Штати та Британія ухвалили заходи щодо того, щоб розширити заборони на імпорт металів з Росії.

Американський Мін'юст пояснив, що:

  • нові заходи забороняють імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в США;
  • обмежують використання відповідних металів на світових біржах й у позабіржовій торгівлі відповідно до заходів, які раніше вжили Сполучені Штати та Велика Британія.

Тобто на Лондонській біржі металів і Чиказькій товарній біржі заборонять приймати будь-який новий алюміній, мідь і нікель, вироблені у Росії. 

00:17, 13 квітня

У МВС розповіли, як розшукують ухилянтів

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що у базах даних є сотні тисяч українців, які ухиляються від мобілізації. 

Саме тому правоохоронці спільно з представниками ТЦК шукають ухилянтів. Повістку військовозобов'язаному може вручити винятково військовий, співробітник ТЦК. Тож поліція та військові працюють разом на блокпостах.

Автор: Діана Квасневська