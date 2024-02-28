Необхідно шукати шляхи для заборони телеграму в Україні, – комітет Ради

У Верховній Раді зазначили про необхідність пошуку шляхів для заборони телеграму в Україні. Відповідну ініціативу запропонував Комітет з питань свободи слова.

Пропозицію внесли під час круглого столу "Журналістські стандарти та професійна етика в умовах війни". Голова цього Комітету Ярослав Юрчишин наголосив, що ідеєю цього засідання було почути про болючі аспекти, пов’язані з роботою журналістів в умовах війни, та етичні виклики, що ставить такий надзвичайний стан.

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Телеграм може становити загрозу

Не обійшли співрозмовники увагою і тему загрози національній безпеці від соціальної мережі телеграм. Учасники круглого столу висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони її діяльності в Україні.

Сам застосунок телеграм належить підприємцю родом з Росії Павлу Дурову, який тривалий час він не проживає в країні-агресорці.

Крім цього, там зачепили і інші важливі питання. Серед іншого, учасники круглого столу зупинилися й на питанні відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради України.

ЦРУ забороняє своїм аналітикам користуватися месенджером телеграм